وزارت علوم شرط بازگشت دانشجویان را ابراز ندامت دانست و مجلس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد که نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است.

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در واکنشی رسمی و قاطع به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره دانشجویان معترض ، اعلام کرد که بازگشت دانشجویان اخراجی به دانشگاه تنها مشروط به ابراز ندامت از سوی آنان است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرد که سخنان رییس‌جمهور شامل کسانی می‌شود که دریافته‌اند در دام رسانه‌ای دشمن افتاده‌اند و عملاً اقدام به آشوب‌گری نموده‌اند.

شرط بازگشت دانشجویان به دانشگاه

وزارت علوم تاکید کرد که دانشجویانی که به دلیل هتک حرمت و برهم زدن نظم عمومی از دانشگاه طرد شده‌اند، در صورتی می‌توانند به کلاس‌های درس بازگردند که از رفتار خود پشیمان باشند و تعهد کتبی ارائه دهند. این رویکرد صریح نشان‌دهنده عدم تمایل وزارت علوم به مماشات با هرگونه اقدامی است که خط قرمزهای تعیین‌شده توسط نظام را نقض کرده باشد.

Also read تهران بین مذاکره و تقابل نظامی؛ محاصره چه گزینه‌هایی باقی گذاشته است؟

مسعود پزشکیان سوم آذرماه در سخنرانی خود در خراسان رضوی مدعی شد که قرار بود ورود حدود دو هزار دانشجو به دانشگاه‌ها جلوگیری شود، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده مانع اجرای این تصمیم شده است. او در همان سخنرانی با انتقاد شدید از آتش زدن پرچم و بی‌احترامی به رهبر وقت جمهوری اسلامی، بر لزوم گفت‌وگو و کنار آمدن با دانشجویان به عنوان "بچه‌های ما" تاکید کرد.

وزارت علوم در پاسخ به این لحن، هشدار داد که نباید رویکرد ادعایی "پدرانه و تربیتی" مسعود پزشکیان به معنای عدول از اصول بنیادین یا گذشت از هتاکان تفسیر شود. این نهاد تصریح کرد که در برخورد قانونی با کسانی که حرمت‌شکنی کرده‌اند، هیچ‌گونه تسامحی وجود نخواهد داشت و خط قرمزها کاملاً خدشه‌ناپذیر هستند.

مخالفت دانشجویان با روایت رسمی

کانال دانشجویان متحد در واکنش به سخنان رییس‌جمهور، آن را تحریف واقعیت خواند و اعلام کرد که دست‌کم یازده دانشجو در دانشگاه‌های صنعتی شریف، بهشتی و تهران اخراج شده‌اند. این گروه همچنین اعلام کرد که شمار زیادی از دانشجویان دیگر با احکام محرومیت از تحصیل به مدت دو تا چهار ترم مواجه هستند و این آمار با ادعای جلوگیری از حذف هزاران دانشجو همخوانی ندارد.

دانشجویان متحد در بیانیه خود نوشتند که اصلاح‌طلبان با شعارهای فریبنده سعی می‌کنند خود را متفاوت از اصولگرایان نشان دهند، اما در عمل تفاوت ماهوی میان این دو جریان در برخورد با معترضان وجود ندارد. آن‌ها اشاره کردند که خونین‌ترین سرکوب‌ها در دوره ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان نیز رخ داده و این جریان نیز مانند جناح مقابل، تحمل اعتراض و مطالبه‌گری را ندارد.

شوراهای صنفی و فشارهای امنیتی

شوراهای صنفی سی دانشگاه ایران نیز دوم آذرماه در بیانیه مشترکی، تشکیل پرونده‌های انضباطی و محرومیت از خدمات رفاهی را محکوم کردند. این شوراها خواستار لغو حکم چهار ترم محرومیت از تحصیل برای پژمان نصیری، دبیر پیشین شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هنر ایران، و توقف برخوردهای تلافی‌جویانه شدند.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که احکام انضباطی صادره اغلب مشروط به ابراز ندامت و پشیمانی دانشجو شده است. این سیاست که از زمان خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشدید شده، تلاش کرده است با واداشتن دانشجویان و اساتید به اعلام وفاداری، صدای اعتراض را در محیط‌های دانشگاهی خاموش کند.

تصویب لایحه مقابله با نفوذ بیگانگان

همزمان با این تحولات، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که نمایندگان مجلس طرح "مقابله با نفوذ بیگانگان" را با ۳۳ ماده تصویب کرده‌اند و این مصوبات اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان است. بر اساس متن این طرح، فعالیت‌های علمی و دانشگاهی با کارگزاران خارجی نیازمند ثبت و ارائه اطلاعات در سامانه نظارتی است.

ماده چهارم این طرح مقرر می‌کند که فعالیت با کارگزاران خارجی در مشاغل حساس مستلزم کسب موافقت پیش از شروع کار است و وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه موظف به اعلام ملاحظات امنیتی هستند. همچنین ماده ۱۶ تصریح می‌کند شهروندان ایرانی با دریافت اقامت دائم در کشورهای دیگر، از اشتغال در تمامی مشاغل حساس محروم خواهند شد.

این لایحه با مخالفت شدید نهادهای صنفی، فرهنگی و گروه‌های حقوق بشری مانند فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سایت هرانا روبه‌رو شده است. منتقدان هشدار داده‌اند که این طرح می‌تواند منجر به انزوای بیشتر ایرانیان از جامعه بین‌المللی و تشدید فشار بر آزادی بیان و فعالیت‌های حرفه‌ای شود.