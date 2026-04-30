واکنش جهانی به اعدام معترضان و قطع اینترنت در ایران؛ جنگ اقتصادی آمریکا و ایران به نقطه بحرانی رسید

مقامات استرالیا و نیوزیلند نگرانی خود را از اعدام معترضان و قطع اینترنت در ایران ابراز کردند. در همین حال، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و ایران به نقطهای حساس رسیده و هر دو طرف با فشارهای فزاینده مواجهاند. بریتانیا نیز با افزایش حملات علیه شهروندان یهودی روبهرو شده که برخی از آنها بهدلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران تحت بررسی قرار گرفتهاند.
در واکنش به پرسشهای ایران اینترنشنال، مقامات رسمی استرالیا و نیوزیلند نگرانی خود را از ادامه اعدام معترضان و قطع اینترنت در ایران ابراز کردند و بر حق اعتراض مسالمتآمیز و دسترسی به اطلاعات تاکید نمودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا اعلام کرد که دولت این کشور همواره در محکومیت اقدامات خشونتآمیز و ارعابآمیز رژیم ایران ثابتقدم بوده است، از جمله قطع ارتباطات مخابراتی با هدف پنهان کردن ابعاد خشونت. استرالیا پیشتر نیز در واکنش به حملات هدایتشده از سوی ایران، سفیر حکومت ایران و چند دیپلمات دیگر را اخراج کرده و بیش از ۲۲۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله بیش از ۱۰۰ مورد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.
با این حال، وزارت خارجه استرالیا به گزارشهایی درباره تشویق ایرانیان مقیم این کشور برای مشارکت در کارزاری موسوم به «جانفدا» پاسخی نداد. بر اساس این گزارشها، از افراد خواسته شده بود از طریق سامانه «میخک» برای مشارکت یا ارسال کمک مالی ثبتنام کنند؛ موضوعی که با توجه به قوانین سختگیرانه استرالیا درباره مشارکت در «فعالیت خصمانه» در خارج از کشور، نگرانیهایی ایجاد کرده و پلیس فدرال اعلام کرده در حال بررسی آن است.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز تاکید کرد که ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
به گزارش هیل، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و حکومت ایران به نقطهای حساس رسیده و هر دو طرف در حالی با فشارهای فزاینده مواجهاند که مذاکرات برای پایان جنگ همچنان بر سر برنامه هستهای تهران در بنبست باقی مانده است. به نوشته هیل، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده و میانگین قیمت بنزین را به حدود ۴ دلار و ۲۳ سنت برای هر گالن، بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ، رسانده است.
این وضعیت همزمان با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رخ داده و فشارهای سیاسی بر دولت او را افزایش داده است. در مقابل، مقامهای آمریکایی تاکید دارند که حکومت ایران تحت محاصره دریایی با محدودیت شدید در ذخیرهسازی نفت و گاز روبهرو شده و ناچار است برای پایان جنگ شروط واشینگتن را بپذیرد.
کریستیان کوتس اولریشسن از موسسه بیکر دانشگاه رایس، وضعیت کنونی را «یک بازی انتظار اقتصادی» توصیف کرد و گفت هر دو طرف معتقدند میتوانند طرف مقابل را از نظر اقتصادی از پا درآورند. به گفته او، میزان تابآوری اقتصادی دو کشور عامل تعیینکنندهای در سرنوشت مذاکرات صلح یا بازگشت به درگیری نظامی خواهد بود.
در همین حال، عدنان مزرعی تاکید کرد که فشار اقتصادی بر حکومت ایران بهمراتب شدیدتر از ایالات متحده است و اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد. با این حال، او هشدار داد که افزایش قیمتها در داخل آمریکا میتواند پیامدهای سیاسی برای دولت ترامپ به همراه داشته باشد.
به گزارش هیل، در حالی که هر دو کشور درگیر یک رقابت فرسایشی اقتصادی شدهاند، نتیجه این نبرد - اعم از رسیدن به توافق یا بازگشت به جنگ - تا حد زیادی به توان هر یک از طرفین در تحمل فشارهای اقتصادی بستگی دارد؛ عاملی که میتواند مسیر تحولات آینده را تعیین کند. به گزارش واشینگتنپست، بریتانیا با افزایش نگرانکننده حملات علیه شهروندان یهودی روبهرو شده و برخی از این موارد بهدلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران تحت بررسی قرار گرفتهاند.
کییر استارمر در پی حمله با چاقو در منطقه گولدرز گرین لندن که به زخمی شدن دو نفر و بازداشت یک مظنون انجامید، هشدار داد که این موج خشونت رو به گسترش است. همزمان، مقامات بریتانیایی از بازداشت دستکم ۲۷ نفر در پروندههای مرتبط با حملات اخیر خبر دادهاند؛ حملاتی که شامل آتشسوزی، هدف قرار دادن اماکن یهودی و تلاش برای حمله پهپادی به سفارت اسرائیل بوده است.
به نوشته واشینگتنپست، این تحولات نگرانیها درباره فعالیت شبکههای نیابتی و «هستههای خفته» مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده، هرچند مقامات تاکید دارند هنوز ارتباط قطعی با تهران اثبات نشده است. با این حال، برخی منابع امنیتی میگویند شواهد موجود «بهطور منطقی به ایران اشاره دارد» و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
رابرت فلوید هشدار داد که با تشدید تنشهای جهانی، خطر بازگشت به آزمایشهای هستهای و حتی استفاده از این سلاحها افزایش یافته و معاهدات بینالمللی با فشار فزاینده مواجهاند. فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای (CTBTO)، تاکید کرد که تضعیف چندجانبهگرایی و افزایش لفاظیها درباره آزمایش هستهای، نگرانیهای جدی برای امنیت بینالمللی ایجاد کرده است.
او با اشاره به نقش این نهاد گفت که تلاشها برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاحهای هستهای همچنان «حیاتی» است و معاهده منع آزمایشهای هستهای طی دهههای گذشته توانسته تا حد زیادی این آزمایشها را محدود کند. به گفته دونالد ترامپ، واشینگتن در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی خود در آلمان است؛ اقدامی که همزمان با تشدید اختلافات با برلین بر سر «جنگ ایران» مطرح شده است.
ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد دولت او «در حال مطالعه و بازبینی امکان کاهش نیروها در آلمان» است و تصمیم نهایی در اینباره بهزودی اتخاذ خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنش لفظی میان ترامپ و فریدریش مرتس بر سر نحوه مواجهه با ایران افزایش یافته است
