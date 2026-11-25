معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران از توقف عملیات تفتیش گوشی در مترو در صورت نارضایتی عمومی خبر داد و امنیت را اولویت دانست. جزئیات کامل را بخوانید.

محسن هرمزی ، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تفتیش بدنی و بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان در ایستگاه‌های مترو، اعلام کرد که در صورت احساس نارضایتی عمومی، شهرداری مانع اجرای این عملیات خواهد شد. این تصمیم مستقیماً پس از انتشار گزارش‌های مردمی درباره برخوردهای غیرمحترمانه و جست‌وجوی تصاویر و شبکه‌های اجتماعی کاربران در فضای عمومی مترو اتخاذ گردید.

علت حضور فراجا در مترو و کشفیات امنیتی

محسن هرمزی در توضیح دلایل حضور نیروهای انتظامی در ایستگاه‌های متروی تهران اشاره کرد که این اقدامات در راستای افزایش امنیت شهروندان و جلوگیری از سرقت گوشی‌های موبایل و حمل مواد مخدر انجام می‌شود. او تأکید کرد که اگرچه امنیت اولویت مدیریت شهری است، اما آسایش شهروندان نیز در کنار آن جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه اقدامی نباید منجر به ایجاد احساس ناامنی یا نارضایتی در سفرهای عمومی شود.

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بر اساس آمار اعلام شده توسط معاون شهرداری، در ماه گذشته بخش قابل توجهی از کشفیات مربوط به گوشی‌های سرقتی و مواد مخدر در سطح استان تهران در ایستگاه‌های مترو انجام شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که حضور نیروهای فراجا در این نقاط، نه بدون دلیل، بلکه برای مقابله با جرایم رایج در اماکن شلوغ و عمومی صورت گرفته است.

جزئیات گزارش مهندی محمودیان و وقایع ایستگاه دولت

گوشه‌ای از این ماجرا زمانی روشن شد که مهدی محمودیان، فعال سیاسی، گزارش دقیقی از وقایع رخ داده در ایستگاه متروی دولت منتشر کرد. او مدعی شد که حدود ده نفر از نیروهای انتظامی به‌صورت تصادفی تعداد زیادی از مسافران را متوقف کرده و با رفتاری غیرمحترمانه از آنان خواستند رمز عبور گوشی‌هایشان را ارائه دهند. در گزارش او ذکر شده که این افراد پس از جست‌وجو در اینستاگرام و گالری تصاویر، گوشی‌ها را به صاحبانشان بازگردانده‌اند.

مهدی محمودیان همچنین اعلام کرد که خودش نیز یکی از کسانی بوده که متوقف شده است. او در حساب کاربری خود نوشت که تنها واتس‌اپ در گوشی‌اش فعال بوده و پس از چند سؤال و بررسی کوتاه، گوشی‌اش را بازگردانده‌اند. این گزارش باعث شد گزارش‌های مشابه دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود که همگی از وجود یک رویکرد کلی در بازرسی‌ها خبر می‌دادند.

آینده نظارت‌های امنیتی و واکنش مدیریت شهری

محسن هرمزی با اشاره به این گزارش‌ها، توضیح داد که بررسی‌های امنیتی نباید به شکل فراگیر و بدون دلیل انجام شود. او بیان کرد که اگرچه یکی از وظایف مترو تأمین امنیت مسافران است، اما این به معنای بازرسی همه شهروندان نیست. در صورت مشاهده موارد مشکوک یا بروز مسائل امنیتی، موضوع باید در همان لحظه و توسط نیروهای متخصص پیگیری گردد.

معاون شهرداری تهران احتمال داد که در زمان ورود آقای محمودی به ایستگاه دولت، اتفاق یا موضوع خاصی رخ داده و پلیس به ایشان مراجعه کرده باشد. او تأکید کرد که این‌طور نیست که همه مسافران به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار بگیرند، چرا که روز گذشته حدود دو میلیون و صد هزار مسافر در مترو جابه‌جا شده‌اند و بررسی‌ها صرفاً بر اساس ضرورت امنیتی انجام می‌شود.

در پاسخ به پرسش درباره هماهنگی قبلی مدیریت مترو با نیروهای انتظامی، هرمزی گفت که واحدی به نام پلیس مترو مستقر است که زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند. این نیروها بر اساس مأموریت‌ها و ضرورت‌های خود بدون هماهنگی قبلی با مدیریت مترو وارد عمل می‌شوند، زیرا سرعت عمل در برخورد با موارد مشکوک از طریق تشخیص چهره‌زنی یا رفتار غیرعادی، در اولویت است. با این حال، شهرداری تهران اعلام کرده است که در صورت ادامه نارضایتی‌ها، جلوی اجرای این شیوه‌ها را خواهد گرفت.