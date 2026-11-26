یوشوا کیمیش مدیران بایرن مونیخ را به فشار بر جمال موسیالا متهم کرد. همچنین جزئیات حکم منچسترسیتی و نتایج لیگ قهرمانان بررسی شده است.

یوشوا کیمیش کاپیتان تیم بایرن مونیخ پس از شکست یک بر دو این تیم مقابل لیل، انتقادات تندی را به مدیران باشگاه وارد کرد. او رفتار مدیریت بایرن مونیخ در قبال وضعیت سلامتی و قرارداد جمال موسیالا را در شان این باشگاه ندانست.

انتقاد کیمیش از مدیریت بایرن مونیخ

یوشوا کیمیش در واکنش به اظهارات کارل-هاینتس رومنیگه درباره کاهش دستمزد جمال موسیالا موضع صریحی گرفت. کیمیش گفت درک نمی‌کند چرا مدیریت باشگاه موضوع را در انظار عمومی مطرح می‌کند. او تاکید کرد که نباید فشار روانی روی دوش یک بازیکن قرار گیرد.

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کاپیتان بایرن مونیخ افزود که باشگاه هرچند مهم است اما انسانیت از منافع باشگاه بالاتر است. او رفتار مدیریت را غیرقابل فهم و غیرقابل قبول توصیف کرد. جمال موسیالا از یک اختلال عصبی رنج می‌برد و این شرایط حساس است.

حکم مالی سنگین منچسترسیتی توسط لیگ برتر

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول نه فصل محکوم کرد. این حکم در شهریور ماه سال جاری منتشر شد و جزئیات دقیقی از تخلفات مالی باشگاه را فاش کرد. این نهاد اختیار برکناری مدیران و فروش باشگاه را دارد.

طبق این حکم، مالکان اماراتی منچسترسیتی از طریق توافق‌های صوری درآمد باشگاه را بیشتر نشان دادند. آن‌ها زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کردند. شیخ منصور معاون رئیس‌جمهوری امارات متحده عربی مالک اصلی این باشگاه است.

واکنش نهاد ناظر فوتبال انگلیس به پرونده

رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس اعلام کرد که بزرگی باشگاه نباید مانع اجرای قانون باشد. او تاکید کرد که شواهد و الزامات قانونی معیار تصمیم‌گیری هستند نه ملاحظات سیاسی. این نهاد باید به وضوح وظیفه قانون‌گذار را انجام دهد.

ریچارد مانکس مدیرعامل این نهاد از ایجاد ذخیره دو میلیون پوندی طی دو سال آینده خبر داد. این مبلغ از محل عوارض دریافتی از باشگاه‌ها تامین می‌شود. در صورت شکست در پرونده‌های حقوقی، بازپرداخت وام دولت به عوارض افزوده خواهد شد.

نتایج دراماتیک لیگ قهرمانان اروپا برای تیم‌های بزرگ

پاری‌سن‌ژرمن در خانه با نتیجه دو بر دو برابر رم متوقف شد. مدافع عنوان قهرمانی برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. ماریو هرموسو دروازه پاری‌سن‌ژرمن را باز کرد اما ایلیا زابارنی گل تساوی را ثبت کرد.

عثمان دمبله گل برتری را زد اما دونیل مالن با پنالتی گل تساوی رم را آورد. لوییس سوارز اسپورتینگ را با برتری یک گله به رختکن برد و برونو فرناندز منچستریونایتد را به تساوی کشاند. یوری تیلمانس در دقیقه ۹۳ از زمین اخراج شد و بازی ۲ بر ۲ تمام شد.

بایرن مونیخ در غیاب هری کین به شکست خورد. دایو اوپامکانو گل اول را زد اما گل خودی کیمیش مردود اعلام شد. آیاسه اوئدا و الکساندر پاولوویچ گل‌های لیل را ثبت کردند و آنچلوتی تیم را به باخت فرو برد. بایرن مونیخ با کلوب بروژ هم شکست خورد.