واکنش ترامپ به پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدات گروه هکری حنضله

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ رضایت ندارد. در همین حال، گروه هکری حنضله تهدیدات جدیدی را علیه شهروندان اسرائیلی ارسال کرده است. همچنین، همکاری‌های ایران با روسیه و بلاروس در زمینه دیپلماسی و دفاع مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، شهروندان این کشور دوشنبه پیام‌هایی تهدیدآمیز در واتس‌اپ دریافت کردند که الگوی این پیام‌ها با فعالیت‌های گروه هکری حنضله ، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد.

این پیام به زبان انگلیسی برای بسیاری از شهروندان ارسال شده و در پایان آن نام گروه حنضله آمده است. در این پیام‌ها که حاوی اشاره‌های مستقیم سیاسی و نظامی بود، آمده بود: «نتانیاهو، رهبر فرقه اپستین، در تلاش است با انجام یک اقدام بی‌پروای دیگر، موقعیت قدرت خود را حفظ کند.

» این پیام افزود: «این هشداری به شما، ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی است: اگر به این حماقت پایان ندهید، خود را برای رگباری از موشک‌های سید مجید آماده کنید. به زودی هفته‌ها را در پناهگاه‌های خود سپری خواهید کرد، پس از همین حالا تدارک ببینید. هک حنضله. » عباس عراقچی با اشاره به دیدار خود با مقام‌های روسیه در ایکس نوشت: «رویدادهای اخیر عمق و قدرت همکاری راهبردی ما را نشان دادند.

» عراقچی اضافه کرد که همزمان با تداوم رشد روابط دو کشور، جمهوری اسلامی قدردان این اتحاد است و از حمایت روسیه از دیپلماسی استقبال می‌کند. لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه در شبکه ایکس نوشت: «اطمینان دارم پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز نه‌تنها غیرقابل قبول خواهد بود، بلکه مواضع قاطع ترامپ را علیه فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران و تمایل آنها برای بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم بودن، نادیده می‌گیرد.

» گراهام اضافه کرد: «برای داشتن یک مذاکره موفق، باید در هر دو طرف این تمایل وجود داشته باشد. روشن است که اگر این پیشنهاد دقیق باشد، جمهوری اسلامی در حال بازی کردن است. ترامپ باید برای مصلحت آمریکا و جهان بر موضع خود بایستد. مشکل، حکومت ایران و رفتار آن است، نه ترامپ.

» پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که جمهوری اسلامی به میانجی‌های منطقه‌ای پیشنهاد تازه‌ای ارائه کرده است تا در ازای پایان کامل جنگ، از جمله لغو کامل محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌ای، حملات خود به کشتی‌ها در تنگه هرمز را متوقف کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، روز دوشنبه در قرقیزستان با رضا طلایی‌نیک، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بلوسوف تاکید کرد که جنگ ایران باید تنها از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک حل‌وفصل شود و گفت اطمینان دارد مسکو و تهران به حمایت از یکدیگر ادامه خواهند داد. طلایی‌نیک همچنین به بلاروس، یکی از نزدیک‌ترین متحدان روسیه، سفر کرد؛ جایی که وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد او با ویکتور خرنین، وزیر دفاع این کشور، درباره وضعیت خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد دو مقام توافق دارند که تنها راه حل این درگیری «بازگشت به مسیر حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک و تقویت روند مذاکرات» است. روزنامه نیویورک‌تایمز، دوشنبه ۷ اردیبهشت به‌نقل از چند مقام آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ راضی نیست از جمله به این دلیل که در این پیشنهاد موضوع برنامه هسته‌ای کنار گذاشته شده است.

به‌گفته این منابع، دونالد ترامپ دوشنبه پس از پایان جلسه‌ای با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید به آنها گفته است از آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ رضایت ندارد. براساس گزارش‌های منتشر شده، در پیشنهادی که در جریان سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اسلام‎‌آباد از طریق مقامات پاکستانی در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته، تهران پیشنهاد کرده است که آمریکا به‌طور قطعی به جنگ پایان دهد و تضمین کند که بار دیگر دست به حمله نخواهد زد و هم‌زمان به محاصر دریایی ایران پایان دهد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند.

متن کامل راستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن یواس‌اس رافائل پرالتا در ایکس نوشت این شناور نظامی مجهز به موشک هدایت‌شونده، یکشنبه پس از آنکه نفتکش ام‌تی استریم تلاش کرد به سوی یکی از بنادر ایران حرکت کند، در راستای محاصره دریایی جمهوری اسلامی از حرکت این نفتکش جلوگیری کرد. به نوشته موسسه تحقیقات تجاری کپلر، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام ایران به سرعت پر می‌شود و ایران در حال از دست دادن فضا برای ذخیره نفت استخراج شده است.

این موضوع کاهش تولید را تشدید می‌کند؛ کشوری که روزی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود. ویدیوی دریافت‌شده نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان ساکن یونان، با همراه داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی در آتن تجمع برگزار کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت با توجه به توقف مذاکرات، این نهاد باید از چارچوب اضطراری پیشنهادی سازمان بین‌المللی دریانوردی حمایت کند.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که تاخیر در رسیدگی به این وضعیت می‌تواند به «بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین» منجر شود. او به شورای ۱۵ عضوی گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسه‌های خالی و بشقاب‌های خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است.

» گوترش افزود: «از طرف‌ها می‌خواهم: تنگه را باز کنید؛ اجازه دهید کشتی‌ها عبور کنند؛ بدون عوارض و بدون تبعیض؛ بگذارید تجارت از سر گرفته شود؛ بگذارید اقتصاد جهانی نفس بکشد. » او همچنین تأکید کرد که «اختلال طولانی‌مدت می‌تواند به یک بحران جهانی غذا منجر شود و میلیون‌ها نفر، به‌ویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ تنگه هرمز حکومت ایران گروه هکری حنضله روسیه

United States Latest News, United States Headlines