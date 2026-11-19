علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پی درگذشت سوگند صیادی، بر پیگیری جدی پرونده و برخورد قانونی با مقصران تاکید کرد.

علی فرهادی ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ، با ابراز تأسف عمیق نسبت به درگذشت تلخ دانش‌آموز عزیزمان، سوگند صیادی ، وضعیت را موجب اندوه فراوان دانست. وی با اشاره به جایگاه especial فرزندان در نظام آموزشی اظهار داشت که دانش‌آموز ان، امانت‌های ارزشمند خانواده بزرگ تعلیم و تربیت هستند. سخنگوی دولت بر تعهد جدی مسئولین به صیانت از جان و روان دانش‌آموز ان در مسیر تعلیم و تربیت تأکید کرد و خود را به این عهد متعهد دانست.

تعهدات مسئولین در قبال جان دانش‌آموزان

علی فرهادی در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد که در مسیر تعلیم و تربیت، حفظ سلامت جانی و روانی کودکان و نوجوانان یک اصل غیرقابل مذاکره است. وی خاطرنشان کرد که نیروهای آموزشی و پرورشی باید همواره آماده پاسخگویی و مراقبت از این امانت‌های الهی باشند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که سوگند صیادی، تنها یک نام نیست، بلکه نمادی از مسئولیت‌پذیری سیستم آموزشی در برابر جامعه است و هرگونه کوتاهی در این زمینه قابل گذشت نیست.

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پیگیری‌های جدی و وعده برخورد قانونی

وی با اعلام اینکه پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت تمام ادامه دارد، هشدار داد که در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. فرهادی تصریح کرد که سیستم آموزشی هیچ‌گونه tolerancy با سهل‌انگاری ندارد و مسئولین ذی‌صلاح موظف هستند تا حقیقت کاملاً روشن شود. این پیگیری‌ها شامل بررسی تمامی جزئیات حادثه و شناسایی عوامل دخیل در بروز چنین واقعه تراژدی‌ای خواهد بود تا از تکرار آن جلوگیری شود.

هشدار درباره فضاسازی‌های رسانه‌ای نادرست

علی فرهادی در بخش دیگری از بیانیه خود بر لزوم پرهیز از شایعات و فضای‌سازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد که ممکن است تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع منحرف کند. وی خواستار پرهیز از پیش‌دستی در اعلام نتایج تحقیقات شد و اعلام کرد که گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها متعاقباً و به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت که باید مراقب باشیم تا اخبار نادرست، آرامش روانی جامعه و خانواده‌های داغدیده را بر هم نزند و تمرکز بر بررسی دقیق علمی و حقوقی حوادث باشد.

پیامد‌های اجتماعی و انتظارات عمومی

این واکنش رسمی در حالی صورت می‌گیرد که جامعه آموزش و پرورش و والدین دانش‌آموزان انتظار دارند تا پرونده سوگند صیادی با سرعت و دقت بسیار بیشتری بررسی شود. فرهادی با تکرار اینکه سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین همچنان پابرجاست، اطمینان خاطر بخشی را به افکار عمومی ارائه داد. انتظار می‌رود اقدامات بعدی نهادهای نظارتی و قضایی در راستای شفافیت کامل و برقراری عدالت برای خانواده این دانش‌آموز عزیز باشد.