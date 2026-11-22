معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش بر بررسی قضایی پرونده سوگند صیادی و ضرورت آموزش جامع دوران بلوغ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

صادق حسین‌زاده ملکی ، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ، با اعلام رسیدگی کمیته تخصصی فوریت‌های این وزارتخانه به پرونده سوگند صیادی ، دانش‌آموز متوفی کرمانشاه ی، از همکاری کامل و روال اداری مشترک با قوه قضائیه خبر داد. او تأکید کرد که این پرونده در سطوح مختلف تخصصی در حال پیگیری است و همکاران آموزشی موظفند سازوکارهای لازم را طبق قانون و با نهادهای امنیتی و قضایی هماهنگ کنند.

مرگ تلخ سوگند صیادی در استان کرمانشاه، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی و خانواده‌ها بود که پرسش‌های اساسی را درباره نقش مدارس در تربیت عاطفی و آگاه‌سازی نوجوانان به میان آورد. این حادثه نشان داد که مرزهای دفاعی دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی چقدر شکننده است و نیازمند بازنگری فوری در شیوه‌های برخورد با مسائل حساس دوران نوجوانی است.

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بررسی تخصصی و ریشه‌یابی حوادث تلخ

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوالات پیرامون این پرونده، توضیح داد که در طول سال‌های اخیر اتفاقات تلخ متعددی در برخی خانواده‌ها رخ داده است که دلایل و ریشه‌های متنوعی از جمله مسائل فرهنگی و حوادث مختلف در آن نقش دارند. او بیان کرد که پرونده‌های متعددی نیز در قوه قضائیه وجود دارد که گروه‌های سنی متفاوتی را دربرمی‌گیرد و بنابراین ربط دادن هر یک از این اتفاقات به یک عامل مشخص، لزوماً تحلیل دقیقی نیست.

حسین‌زاده ملکی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی افزود: هر اندازه آموزش و پرورش، فضاهای تعلیم و تربیت و حوزه فرهنگی با نگاه فراراهبردی خود، فرصت بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فراهم کنند، طبیعتاً احتمال وقوع چنین حوادث تلخی کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه این حوادث علاوه بر بررسی مصداقی، نیازمند ریشه‌یابی هستند، تصریح کرد: در بررسی این موضوعات باید عالمانه‌تر، تخصصی‌تر و فنی‌تر عمل کنیم.

ملاحظات رسانه‌ای و کرامت انسانی

معاون آموزش و پرورش خاطرنشان کرد که این مسائل بسیار حساس هستند و از طرف دیگر با آبروی خانواده‌ها ارتباط دارند لذا طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها نیازمند ملاحظات خاص خود است. او یکی از اصول مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را مواجهه تخصصی و مسئولانه فضای رسانه‌ای با این حوادث دانست و گفت: ابتدا باید موضوع بررسی و ابعاد آن به‌درستی شناسایی شود تا هر روایت یا خبر نادرستی که با هر انگیزه‌ای منتشر می‌شود، مبنای تحلیل قرار نگیرد.

وی ادامه داد: در بررسی هر مصداق باید اصول تخصصی و پروتکل‌های مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و به‌ویژه کرامت انسانی رعایت شود. حسین‌زاده ملکی اشاره کرد که در بررسی‌هایی که با گروه‌های مختلف مرتبط با موضوع انجام می‌دهیم، گاهی تفاوت‌های معناداری میان واقعیت‌ها و روایت غالب رسانه‌ای و فضای مجازی مشاهده می‌کنیم و این موضوع نیازمند دقت نظر بالایی است.

اهمیت حیاتی آموزش دوران بلوغ و سلامت روان

در پاسخ به پرسشی درباره ورود آموزش و پرورش به موضوع بلوغ جسمی و جنسی دانش‌آموزان و ضرورت آموزش‌های آگاهانه در این زمینه، صادق حسین‌زاده ملکی گفت: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم و برای آن پروتکل و آموزش‌هایی داریم، مسئله سن بلوغ است. او با بیان اینکه بلوغ یکی از مهم‌ترین دوران زندگی انسان محسوب می‌شود، افزود: در این دوره تغییرات جسمی، روحی و حتی فکری در انسان شکل می‌گیرد.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که این تغییرات سرمایه‌ای خدادادی برای رشد و تکامل انسان است، اما طبیعتاً مخاطراتی نیز به همراه دارد؛ از همین رو، تمرکز برنامه‌های فرهنگی و حمایتی آموزش و پرورش بر این دوره سنی نسبت به گذشته افزایش یافته است. او افزود: در سال‌های ابتدایی و سال‌های منتهی به سن بلوغ دختران و پسران، توجه بیشتری به این دوره در آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

تقویت مشاورین و کاهش آسیب‌های اجتماعی

حسین‌زاده ملکی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تخصیص نیرو گفت: در ساماندهی نیروها، تخصیص مربی، مشاور و نیروهای کیفیت‌بخشی نیز تلاش شده است تمرکز بیشتری بر این دوره وجود داشته باشد. آموزش‌هایی هم در این زمینه ارائه می‌شود، البته این آموزش‌ها حتماً باید توسعه یافته و تقویت شوند. او بیان کرد که یکی از دلایلی که در برخی استان‌ها توانسته‌ایم بعضی آمارهای آسیب‌ها را کاهش دهیم، توجه ویژه‌تر به همین دوره سنی بوده است.

این مقام مسئول افزود: این موضوع یکی از مسیرهای راهبردی و کلیدی ماست، هرچند هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. حسین‌زاده ملکی با بیان اینکه انتظار حذف کامل آسیب‌های اجتماعی در هیچ جامعه‌ای واقع‌بینانه نیست، اظهار کرد: حتی در ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان نیز پرونده‌های متعددی از جنایات و حوادث مرتبط با دانش‌آموزان، والدین و معلمان وجود دارد.

راهکارهای عملیاتی برای ایمن‌سازی مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پایان با اشاره به تأثیر توجه به دوره بلوغ در کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی، اعلام کرد که اصول و اقداماتی هست که می‌تواند احتمال وقوع این آسیب‌ها را کاهش دهد. او تقویت جمع‌های دوستانه سالم در مدارس را از مهم‌ترین این اقدامات دانست و افزود: باید محیط امنی را در مدارس و محلات برای دانش‌آموزان تقویت کنیم تا بتوانند در برابر فشارها و آسیب‌های احتمالی مقاومت کنند.