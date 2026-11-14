واکنش سازمان غذا و دارو به تولید غیربهداشتی پفک و هشدار درباره نشان سیب سلامت

معاون فنی سازمان غذا و دارو از برخورد قانونی با تولیدکننده متخلف پفک خبر داد و تأکید کرد که نشان سیب سلامت تضمین‌کننده ارزش تغذیه‌ای بالا یا مصرف نامحدود نیست.

سازمان غذا و دارو ی ایران در واکنش به انتشار ویدئوهای نشان‌دهنده شرایط بهداشتی نامناسب در فرایند تولید نوعی پفک، دستورات جدی برای پیگیری و برخورد قانونی صادر کرده است. دکتر حسین صانعی‌فرد ، معاون فنی اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی این سازمان، اعلام کرد که رعایت الزامات بهداشتی در تمامی مراحل تولید و عرضه، اصولی غیرقابل اغماض برای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان است.

برخورد قاطع با متخلفان تولید پفک

پس از افشای وضعیت غیربهداشتی خط تولید، صانعی‌فرد بر ضرورت پیگیری جدی هرگونه تخطی از ضوابط بهداشتی تأکید کرد. او بیان داشت که سازمان غذا و دارو این موضوع را از طریق مراجع نظارتی ذی‌ربط دنبال خواهد کرد و خط قرمز نظارت بر فرآورده‌های غذایی را حفظ سلامت مردم تعیین نموده است.

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بر اساس اعلام رسمی این نهاد ناظر، واحدهای تولیدی که در رعایت استانداردهای بهداشتی کوتاهی کنند، مطابق مقررات با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این اقدام سخت‌گیرانه نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای حذف ناخواسته‌ها از بازار مواد غذایی و ایجاد محیطی امن برای جامعه مصرف‌کننده است.

محدودیت‌های نشان سیب سلامت و ایمنی

نشان سیب سلامت صرفا بیانگر طی شدن فرایندهای قانونی و نظارتی مربوط به صدور مجوز محصول است و به معنای ارزش تغذیه‌ای بالا یا مجاز بودن مصرف نامحدود آن محصول نیست. دکتر صانعی‌فرد خاطرنشان کرد که وجود این نشان به این معنا نیست که محصول از نظر تغذیه‌ای در سطح عالی قرار دارد یا می‌توان آن را بدون محدودیت مصرف کرد.

ایمنی مواد غذایی با مطلوبیت تغذیه‌ای آن‌ها تفاوت‌های اساسی دارد. ممکن است محصولی مانند چیپس و پفک از نظر الزامات بهداشتی و ایمنی، مجاز به عرضه باشد، اما به دلیل ترکیبات تغذیه‌ای خود، برای مصرف مکرر یا روزانه توصیه نشود. این تفکیک مهم برای آگاهی‌بخشی دقیق‌تر به شهروندان در نظر گرفته شده است.

خطرات تغذیه‌ای و راهنمای انتخاب هوشمندانه

محصولاتی مانند چیپس و پفک به دلیل برخورداری از مقادیر قابل توجه نمک، چربی و انرژی، باید در چارچوب یک الگوی غذایی متعادل و به میزان محدود مصرف شوند. مصرف مکرر این محصولات، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، می‌تواند به دریافت نامتناسب برخی ترکیبات غذایی و کاهش تنوع و کیفیت رژیم غذایی منجر شود.

چراغ راهنمای تغذیه درج‌شده در پشت بسته‌بندی محصولات غذایی یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای سواد تغذیه‌ای مصرف‌کنندگان است. این نشانگر با ارائه اطلاعات مربوط به میزان قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس، امکان ارزیابی ترکیبات تغذیه‌ای و مقایسه محصولات مشابه را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند و در انتخاب محصولات با ترکیبات تغذیه‌ای مناسب‌تر نقش مؤثری دارد.

انتخاب آگاهانه مواد غذایی مستلزم توجه هم‌زمان به مجوزهای بهداشتی، شرایط نگهداری، تاریخ مصرف و اطلاعات تغذیه‌ای محصول است. ارتقای سلامت تغذیه‌ای جامعه علاوه بر نظارت مؤثر، مستلزم افزایش سواد سلامت و اصلاح الگوهای غذایی خانواده‌هاست که در این میان توجه ویژه به تغذیه کودکان و جایگزینی تنقلات کم‌ارزش با میان‌وعده‌های سالم اهمیت ویژه‌ای دارد.