رئیس‌جمهور آمریکا در مراسمی در کاخ سفید، ضمن انتقاد از رویکرد ایران در مذاکرات، از "پیشرفت" در گفتگوها خبر داد و ادعاهایی درباره بازگشایی تنگه هرمز و توقف برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد که با واکنش‌های انتقادی در داخل ایران مواجه شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه ۲۹ فروردین، در مراسمی در کاخ سفید، با اشاره به رویکرد ایران در مذاکرات جاری، اظهار داشت: آنها مانند ۴۷ سال گذشته، رفتار هوشمندانه‌ای از خود نشان داده‌اند. آنها قصد داشتند دوباره تنگه هرمز را ببندند، اما دیگر نمی‌توانند از ما باج‌گیری کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، این سخنان را در حاشیه مراسم امضای فرمان اجرایی تسریع درمان‌های پزشکی برای بیماری‌های روانی جدی، که در دفتر بیضی کاخ سفید برگزار شد، به خبرنگاران حاضر بیان کرد.

او افزود که مذاکرات با ایران ادامه دارد و پیشرفت‌هایی حاصل شده است. ترامپ همچنین بدون ذکر جزئیات، وضعیت در خاورمیانه را بسیار خوب توصیف کرد و وعده داد که تا پایان روز، اخبار جدیدی درباره تحولات ایران منتشر خواهد کرد. پیش از این، روز جمعه ۲۸ فروردین، رئیس‌جمهوری آمریکا در رشته توئیت‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی، از بازگشایی تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی ایران خبر داده بود. او مدعی شد که جمهوری اسلامی با توقف نامحدود برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده و در قبال این توقف، هیچ یک از وجوه مسدود شده خود را از ایالات متحده دریافت نخواهد کرد. ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا با همکاری جمهوری اسلامی، وارد ایران شده و "گرد و غبار هسته‌ای" را جمع‌آوری کرده و سپس آن را به ایالات متحده منتقل می‌کند. این اظهارات، موجی از یاس، ناامیدی و خشم را در میان حامیان جمهوری اسلامی برانگیخت. این گروه در رسانه‌ها و فضای مجازی به شدت به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار توقف "عقب‌نشینی" در برابر آمریکا شدند. در مراسم امضای فرمان اجرایی "تسریع درمان‌های پزشکی برای بیماری‌های روانی جدی"، دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که هدف آن تسریع دسترسی به داروهای روان‌گردان برای درمان اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) در نظامیان، افسردگی شدید و سایر بیماری‌های روانی است. او همچنین ۵۰ میلیون دلار بودجه تحقیقاتی را به این حوزه اختصاص داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها در منطقه و مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع اصلی گمانه‌زنی‌ها بود. اظهارات ترامپ در خصوص ایران، نگرانی‌هایی را در مورد آینده مذاکرات و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه ایجاد کرد. هواداران جمهوری اسلامی در ایران، این اظهارات را شکستی دیپلماتیک و تسلیمی در برابر فشارهای آمریکا تلقی کرده و خواستار رویکردی قاطعانه‌تر در برابر قدرت‌های جهانی شدند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران این اظهارات را بخشی از استراتژی چانه‌زنی ترامپ در مذاکرات تلقی کرده و معتقدند که جزئیات دقیق توافقات، همچنان مبهم باقی مانده است. فضای رسانه‌ای ایران در این روزها، عمدتاً تحت تاثیر این اظهارات و واکنش‌های داخلی قرار داشت. تحلیل‌های متعددی در خصوص پیامدهای احتمالی این رویکرد آمریکا منتشر شد و بحث بر سر توانایی ایران در مدیریت فشارهای خارجی و حفظ منافع ملی، شدت گرفت. با این حال، گزارش‌های رسمی از سوی مقامات ایرانی در این زمینه، سکوت اختیار کرده و تنها به بیانیه‌های کلی اکتفا کرده‌اند که این خود بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. زمان نشان خواهد داد که این اظهارات تا چه حد بر روند مذاکرات و روابط آتی ایران و آمریکا تاثیرگذار خواهد بود





