واکنش دادستانی کیش به ویدیوی پربازدید ساحل: ترکیبی از واقعیت و هوش مصنوعی

دادستانی کیش ویدیوی پربازدید از ساحل این جزیره را ترکیبی از تصاویر اصلی و تولیدات هوش مصنوعی اعلام کرد و اعلام کرد که افراد دخیل در انتشار آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این اتفاق در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و مشکلات اقتصادی ایران رخ می‌دهد و توجه‌ها را به شرایط زندگی شهروندان جلب کرده است.

در پی انتشار ویدیو یی پربازدید از ساحل کیش که نشان‌دهنده حضور جوانان با پوشش‌های غیرمعمول بود، دادستانی عمومی و انقلاب کیش این ویدیو را ترکیبی از تصاویر اصلی و تولیدات هوش مصنوعی اعلام کرد.

این دادستانی اعلام کرده است که افراد دخیل در تهیه و انتشار این ویدیو تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و دستور پلمب کافه‌ای که از این ویدیو برای تبلیغات استفاده کرده، صادر شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که منطقه درگیر آتش‌بس شکننده‌ای است و نگرانی‌ها در مورد احتمال تشدید تنش‌ها وجود دارد. انتشار این ویدیو توجه‌ها را به شرایط زندگی ایرانیان در بحبوحه مشکلات اقتصادی و وضعیت نامشخص «نه جنگ و نه صلح» جلب کرده است.

پیش از این نیز تصاویری با عنوان‌هایی مانند «ایران زیبا» یا «ایران واقعی» از زندگی شبانه و کافه‌های لوکس تهران منتشر شده بود که بیشتر به نظر می‌رسید مخاطب خارجی دارند. دادستانی کیش تاکید کرده است که محتوای ویدیو ترکیبی از تصاویر واقعی و تولید شده توسط هوش مصنوعی است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویدیوها شامل تصاویر کوتاه و ویرایش شده هستند و در برخی موارد، صداهای محیطی حذف شده و موسیقی جایگزین شده است.

در یکی از ویدیوها، تمام افراد حاضر در ساحل مرد هستند، اما در دیگری، تعدادی زن با پوشش‌های غربی دیده می‌شوند. ابزارهای تشخیص تصاویر هوش مصنوعی نیز نشان می‌دهند که حداقل یکی از ویدیوها با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است، اگرچه این نتیجه ممکن است ناشی از دستکاری در رنگ و کیفیت ویدیو نیز باشد. تصاویر دیگری از کیش نیز توسط کاربران منتشر شده که صحنه‌های مشابهی را نشان می‌دهند، اما با تدوین متفاوت.

با آغاز تنش‌های اخیر، محتواهایی حاوی نمادهای ملی ایران مانند کوه دماوند و میدان نقش جهان نیز منتشر شده‌اند که بر بازگشت به زندگی عادی و شلوغی کافه‌ها تاکید دارند. برخی مخالفان حکومت، هدف از این ویدیوها را «سفیدشویی» و «عادی‌سازی» شرایط پس از اعتراضات و اعدام‌ها می‌دانند.

با توجه به قطعی گسترده اینترنت در ایران و محدودیت دسترسی به اطلاعات، ترسیم تصویری دقیق از وضعیت زندگی شهروندان دشوار است و بسیاری از روایت‌های دیگر، مانند مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات، در سایه قرار می‌گیرند. پیش از این نیز ویدیوهایی از کیش منتشر شده بود که واکنش‌های مشابهی را برانگیخته بود، از جمله ویدیوهای مسابقه دوی ماراتن که در آن زنان بدون روسری دیده می‌شدند. در آن زمان نیز دادستان کیش دستور بازداشت مدیران ورزشی را صادر کرد.

کیش همواره به عنوان نمادی از سبک زندگی لوکس و سفرهای ساحلی شناخته شده است و برخی معتقدند که این جزیره از قوانین کلی کشور جدا است و «جمهوری اسلامی ایران در آن حکمران نیست»





