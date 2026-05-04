تصمیم دونالد ترامپ برای خروج پنج هزار سرباز آمریکایی از آلمان واکنش‌های گسترده‌ای را در اتحادیه اروپا و ناتو برانگیخته است. مقام‌های اروپایی بر لزوم تقویت ستون اروپایی ناتو و افزایش همکاری‌ها برای تأمین امنیت قاره تأکید می‌کنند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان آمریکا و اروپا بر سر مسائل مختلف از جمله ایران و هزینه‌های دفاعی ناتو افزایش یافته است.

واکنش به تصمیم ترامپ برای خروج نیروها از آلمان : افزایش تنش‌ها و درخواست اروپا برای تقویت ستون اروپایی ناتو مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو به تصمیم اخیر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خروج پنج هزار نفر از نیروهای نظامی این کشور از آلمان واکنش نشان دادند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تنش‌ها میان آمریکا و برخی از متحدان اروپایی‌اش بر سر مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران و میزان مشارکت در هزینه‌های دفاعی ناتو افزایش یافته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با آنکه اعلام خروج نیروهای آمریکایی را غافلگیرکننده خواند، بر لزوم تقویت ستون اروپایی ناتو تأکید کرد.

او تصریح کرد که نیروهای آمریکایی نه تنها برای حفاظت از منافع اروپا، بلکه برای حفظ منافع خود آمریکا نیز در این قاره حضور دارند. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق اروپا از کاهش نقش آمریکا در امنیت این قاره است و ضرورت اتکا به توانایی‌های دفاعی خود را برجسته می‌کند.

مارک روته، دبیر کل ناتو، نیز در این خصوص اظهار داشت که کشورهای اروپایی پیام ناامیدی ترامپ از عدم حمایت کافی در قبال مسائل منطقه‌ای، به ویژه در ارتباط با ایران، را دریافت کرده‌اند. او اعلام کرد که اروپایی‌ها در حال افزایش همکاری‌ها و اطمینان‌بخشی به آمریکا در مورد اجرای توافق‌نامه‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی هستند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود که اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای جنگ با ایران را نخواهد داد. با این حال، روته تأکید کرد که سایر کشورهای اروپایی عضو ناتو مانند مونته‌نگرو، کرواسی، رومانی، پرتغال، یونان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال اجرای درخواست‌های آمریکا برای استفاده از پایگاه‌ها و ارائه پشتیبانی‌های لجستیکی هستند.

همچنین، کشورهای اروپایی در حال استقرار تجهیزات نظامی در نزدیکی خلیج فارس برای آمادگی در برابر «مرحله بعدی» هستند و تمایل خود را برای مشارکت در مأموریتی جهت تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز اعلام کرده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهند که دونالد ترامپ بارها از کشورهای ناتو به دلیل عدم حمایت کافی از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرده است.

او اخیراً تعرفه بر خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را به ۲۵ درصد افزایش داده و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، را به دلیل انتقاد از رویکرد دولت ترامپ مورد حمله قرار داده است. ترامپ مرتس را به داشتن دیدگاهی سهل‌گیرانه در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرده و مدعی شده است که او درک درستی از مسائل ندارد.

این انتقادات و تصمیمات نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها میان آمریکا و اروپا و احتمال تغییر در ساختار روابط امنیتی و دفاعی در آینده است. ترامپ در طول دوران ریاست‌جمهوری خود بارها بر لزوم افزایش مسئولیت‌پذیری اروپا در تأمین امنیت خود تأکید کرده و تهدید کرده است که شمار نیروهای آمریکایی در این قاره را کاهش خواهد داد.

او همچنین از کشورهایی که از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت نکرده‌اند، انتقاد کرده و احتمال خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا را نیز مطرح کرده است





