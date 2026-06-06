واکنش ایران به گزارش آژانس: گزارش فنی را به ابزار سیاسی تبدیل نکنید

معاون حقوقی وزارت خارجه ایران با انتقاد از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که این نهاد باید از سیاسی‌کاری پرهیز کند و بی‌طرفی خود را حفظ نماید.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران، کاظم غریب‌آبادی ، در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز گذشته توسط رافائل گروسی ، مدیرکل این نهاد، به شورای حکام ارائه شد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات گروسی پاسخ داد.

وی با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم دسترسی به برخی تاسیسات آسیب‌دیده، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد و موضوع از دست رفتن پیوستگی دانش در برنامه هسته‌ای ایران، تاکید کرد که این وضعیت در خلأ ایجاد نشده است. غریب‌آبادی با انتقاد از رویکرد آژانس، خاطرنشان کرد که تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران در گذشته هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفته‌اند، اما مدیرکل آژانس که کاملاً در اختیار آمریکا و غرب قرار دارد، متاسفانه هیچ‌گاه این حملات را محکوم نکرده است.

وی با اشاره به تکرار عدد ۶۰ درصد و طرح سناریوهای احتمالی درباره سلاح، این اقدام را بیشتر سیاسی تا فنی دانست و یادآور شد که در معاهده ان‌پی‌تی سقف عددی برای درصد غنی‌سازی مقرر نشده است و معیار حقوقی صرفاً عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای به سمت مقاصد نظامی است. برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و ایران در چارچوب تعهدات قانونی خود عمل کرده است.

غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد که آژانس نمی‌تواند هم آثار حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای را گزارش کند، هم از کنار مسئولیت عاملان آن بگذرد، و هم از ایران بخواهد که هزینه فنی و سیاسی ناامنی ایجادشده توسط متجاوزان را بپردازد. او این رویکرد را نه راستی‌آزمایی و نه اعتمادسازی توصیف کرد.

غریب‌آبادی با اشاره به گزارش گروسی که در آن ادعا شده آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران به‌جز نیروگاه بوشهر دسترسی نداشته و نتوانسته مسئولیت‌های پادمانی خود را انجام دهد، گفت: اگر آژانس می‌خواهد بخشی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. او تاکید کرد که پادمان با اقدام نظامی، تهدید و قطعنامه‌سازی تقویت نمی‌شود، بلکه با بی‌طرفی، رعایت حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها و محکومیت صریح حمله به تاسیسات تحت نظارت آژانس تقویت می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که نمی‌توان تاسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی و ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد و سپس پیامد همان حمله را به عنوان ابهام علیه ایران به کار گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده و همکاری با آژانس را در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه داده است





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