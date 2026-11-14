واکنش ماریو روبیو به فشار نتانیاهو برای حمله به ایران

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که فشارهای اقتصادی کافی است و نیاز به اقدام نظامی علیه ایران نیست. این در حالی است که نتانیاهو همچنان برای متقاعد کردن ترامپ تلاش می‌کند.

دونالد ترامپ و دولت آمریکا در حال حاضر بر استراتژی فشارهای اقتصادی به جای درگیری نظامی جدید با ایران تمرکز دارند. این رویکرد در تضاد با تلاش‌های بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای متقاعد کردن واشنگتن به ازسرگیری حملات علیه ایران قرار دارد.

موضع رسمی واشنگتن درباره ضرورت نظامی

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در جمع اعضای انجمن فدرالیست‌ها اعلام کرد که نیازی به اقدام نظامی بیشتر علیه ایران وجود ندارد. وی استدلال کرد که فشارهای اقتصادی اعمال شده توسط دولت ترامپ توان اقتصادی ایران را به شدت تضعیف کرده است.

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روبیتو تصریح کرد که فشار وارد شده بر این نظام به قدری شدید است که نیازی به اقدام نظامی باقی نمانده و همین امر معیار پیروزی از نگاه آمریکاست. هدف نهایی دولت ترامپ همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان شده است.

تلاش‌های دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل

در مقابل مواضع آمریکا، بنیامین نتانیاهو طی روزهای اخیر تلاش کرده است تا گزینه نظامی را دوباره در دستور کار دولت آمریکا قرار دهد. رومان گوفمن، رئیس موساد، مأموریت ویژه‌ای را به واشنگتن انجام داده تا درباره امکان بازگشت به جنگ با ایران با مقام‌های آمریکایی گفت‌وگو کند.

نتانیاهو همچنین در دیداری با گادی آیزنکوت، مسئول تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی، اطلاعاتی را درباره ایران در اختیار او قرار داد تا او را به ضرورت ازسرگیری حملات متقاعد کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده اختلاف محاسباتی میان دو متحد درباره زمان و ضرورت جنگ است.

اختلاف نظر در میان مقامات اسرائیلی

گادی آیزنکوت پیش از این درباره انجام عملیات نظامی غیرضروری پیش از تشکیل کابینه جدید هشدار داده بود. یک منبع آگاه به وبگاه آمریکایی آکسیوس گفته است که از دیدگاه آیزنکوت، شرایط کنونی ایجاب نمی‌کند که اقدام نظامی فوری علیه ایران صورت گیرد.

اظهارات پیشین دونالد ترامپ مبنی بر پایان یافتن عملیات نظامی با ایران نیز بر فاصله رویکرد فعلی واشنگتن با خواسته‌های نتانیاهو تأکید دارد. این شکاف نشان می‌دهد که اسرائیل و آمریکا هنوز به یک توافق راهبردی واحد نرسیده‌اند.

آینده تنش‌های منطقه‌ای و اقتصاد

با وجود ابراز نارضایتی نتانیاهو، دولت آمریکا در مقطع کنونی اعمال فشار اقتصادی را مسیر مناسب‌تری برای پیگیری اهداف خود می‌داند. ملاحظات واشنگتن درباره هزینه‌ها و پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر ازسرگیری جنگ، منجر به ترجیح فشارهای اقتصادی شده است.

این اختلاف رویکرد می‌تواند منجر به تنش‌های دیپلماتیک بیشتر بین تل‌آویو و واشنگتن در ماه‌های آینده شود. تحلیلگران معتقدند که مواضع فعلی مقامات آمریکایی نشان‌دهنده یک استراتژی بلندمدت است که بر تضعیف اقتصادی دشمنان تمرکز دارد نه درگیری نظامی مستقیم.