روزنامه‌های چاپ تهران در واکنش به رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید رفع تحریم‌ها علیه ایران، مواضع مختلفی را اتخاذ کردند و به بررسی ابعاد این موضوع پرداختند. برخی خواستار خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند، در حالی که برخی دیگر بر لزوم مذاکره با آمریکا و اروپا تأکید کردند. همچنین، احتمال مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح شد.

یک روز پس از رأی‌گیری در شورای امنیت و مخالفت این شورا با تداوم رفع تحریم‌ها ی سازمان ملل علیه ایران ، روزنامه‌های چاپ تهران از زوایای گوناگون به این موضوع پرداخته‌اند. فرآیند بازگشت تحریم‌ها که توسط سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شده، اینک در هشت روز پایانی خود قرار دارد و در صورتی که شورای امنیت تا پایان هفته جاری تصمیم دیگری اتخاذ نکند، تمامی قطعنامه‌های پیشین این شورا که با توافق هسته‌ای برجام لغو شده بودند، به‌طور یکجا بازخواهند گشت.

روزنامه دولتی ایران در صفحه اول خود تنها بیانیه وزارت خارجه را پوشش داده و به موضوع در تیتر اصلی خود نپرداخته است. کیهان، روزنامه‌ای که با بودجه عمومی و تحت نظر مدیر منصوب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، در تیتر اول خود به این مسئله واکنش نشان داده و همانند موارد مشابه پیشین خواستار خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شده است. حسین شریعتمداری، مدیر کیهان، نوشته است: «کسانی که معتقدند خروج از ان‌پی‌تی، زمینه حمله را فراهم می‌کند، باید پاسخ دهند که با وجود عضویت ایران، چرا تأسیسات هسته‌ای کشور هدف قرار گرفت و چرا آمریکا همچنان بر محدود نبودن حمله به این تأسیسات تأکید دارد.» او می‌گوید: «دیگر منتظر چه هستید؟ چرا هنوز این پا و آن پا می‌کنید؟»\روزنامه شرق با تیتر «روند بازگشت تحریم‌ها به جریان افتاد» بدون تحلیل و تفسیر موضوع، گزارش داده که «قطعنامه تأیید پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای با ۹ رأی منفی در شورای امنیت سازمان ملل رد شد و روند بازگشت تحریم‌ها آغاز شد.» دنیای اقتصاد، دیگر روزنامه چاپ تهران، نیز عکس اصلی صفحه اول خود را به تصویری از جلسه دیروز شورای امنیت اختصاص داده و در گزارشی با عنوان «رأی شورای امنیت به بازگشت تحریم‌ها» نوشته است: «فرصت برای رایزنی وجود دارد و اعضای دائم شورای امنیت تا روز آخر می‌توانند پیش‌نویس قطعنامه دیگری را به رأی بگذارند و مانع از فعال شدن اسنپ‌بک شوند. این مسیر البته نیازمند تحولات بزرگی است، از جمله مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا که در فرصت حضور کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک می‌تواند انجام شود.» بر اساس گزارش‌ها، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و هیئت همراهش قرار است به‌زودی عازم نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شوند. روزنامه هم‌میهن با تیتر «نقطه سر خط» به تصمیم شورای امنیت پرداخته و مشابه دیگر روزنامه‌های تهران نوشته است: «روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شده است. اگر تحول خاصی رخ دهد و توافقی بین ایران، آمریکا و اروپا به دست آید، در چند روز باقی‌مانده می‌توان از بازگشت قطعنامه‌ها جلوگیری کرد.»\روزنامه فرهیختگان با انتشار کاریکاتوری از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و با عنوان «سرویس یک‌طرفه» نوشته است که به نظر این روزنامه، سه کشور اروپایی سیاست اسرائیل را در قبال پرونده اتمی ایران به اجرا درمی‌آورند. به نوشته این روزنامه: «منابع خبری می‌گویند سه کشور اروپایی پیشنهاد معقول و روی‌زمین ایران درباره مکانیسم ماشه را به دلیل نداشتن توانایی در تصمیم‌گیری مستقل از صهیونیست‌ها رد کرده‌اند.» سازندگی، روزنامه وابسته به حزب کارگزاران سازندگی، در مقایسه با دیگر روزنامه‌های امروز تهران به این موضوع از جنبه‌های مختلفی پرداخته است. این روزنامه عنوان «کار پیچیده شد» را انتخاب کرده است. سازندگی در مقاله‌ای به قلم مهدی هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران، با عنوان «سردرگمی راهبردی، خطرناک‌تر از مکانیسم ماشه است» نوشته است: «ما به یک استراتژی نیاز داریم که آینده ایران را تضمین کند، نه صرفاً تهدیدات را به تأخیر بیندازد و بلاتکلیفی و سردرگمی ادامه یابد و مشکل زندگی مردم را حل نکند و از درون دچار مشکل شویم.» مهدی هاشمی مدتی رئیس شورای شهر تهران بود. او فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است و در این مقاله نوشته است: «انتظار از آقایان پزشکیان، لاریجانی و عراقچی این است که برنامه‌ای مشخص برای لغو تحریم‌ها و تضمین عدم حمله تدوین کرده و به تأیید مقامات عالی نظام برسانند. در این مسیر نباید به‌صورت فرعی با کسانی مذاکره کنیم که هیچ امتیازی به ما نمی‌دهند، بلکه نیاز به یک رویارویی شجاعانه و مدبرانه با آمریکا داریم تا بتوانیم تمام مسائل فیمابین را در یک توافق جامع حل کنیم.» آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است: «مهمترین نیازهای کشور برای حل مشکلات معیشتی و پیشرفت کشور، لغو تحریم‌ها و دریافت تضمین‌های قوی برای اجرای واقعی برجام و جلوگیری از حمله مجدد است و اگر بدون تحقق این مطالبات، امتیازاتی به طرف‌های مقابل بدهیم، مسیری را خواهیم رفت که صدام در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رفت و به تدریج امتیازاتی داد که به توافقی نرسید و سرانجام هم در سال ۲۰۰۳ مورد حمله قرار گرفت.» روزنامه همشهری نیز در گزارشی با عنوان «نقشه مهار ماشه دست ایران است» و یادداشتی به قلم حسنعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، به این موضوع پرداخته است. آقای حاجی‌دلیگانی نوشته است: «مردم ایران اطمینان داشته باشند که شرایط عادی کشور حفظ خواهد شد و دشمن بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شده است. کشور برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد. نمایندگان مجلس نیز پیش‌تر موضوع خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را بررسی کرده و ۱۰ طرح برای آن آماده کرده‌اند.» او نوشته است: «در جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی، خروج از ان‌پی‌تی یکی از گزینه‌های روی میز است. با همفکری نمایندگان و مسئولان باید شرایطی فراهم شود تا کسانی که قصد فشار بیشتر بر ملت ایران را دارند، از اقدامات خود پشیمان شوند.





