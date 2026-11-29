مهشید ناصحی، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل وزارت بهداشت، با تکذیب ارتباط مستقیم مرگ دو کودک سیرجانی با آنفولانزا، وضعیت شیوع بیماری را تشریح کرد و اهمیت واکسیناسیون را یادآور شد.

مهشید ناصحی ، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت ، در واکنش به خبر فوت دو کودک در شهر سیرجان ، توضیحات دقیقی درباره وضعیت پزشکی این موارد ارائه کرد. بررسی پرونده این دو کودک توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حال انجام است و تا زمان تکمیل این تحقیقات، نمی‌توان علت فوت آن‌ها را قطعا به آنفولانزا نسبت داد. این مقام مسئول تأکید کرد که تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی فوت و احتمال نقش عفونت‌های تنفسی همچنان ادامه دارد.

آمار شیوع بیماری و عبور از آستانه هشدار

بر اساس آخرین داده‌های نظام مراقبت وزارت بهداشت، در حال حاضر حدود ۱۳ درصد از مراجعان بستری و ۹.۸ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم عفونت حاد تنفسی هستند. میان افراد دارای این علائم، حدود ۳۳ درصد به آنفولانزا و ۱.۹ درصد به کووید۱۹ مبتلا شده‌اند. اگرچه موارد مثبت کووید۱۹ در مقایسه با هفته گذشته اندکی کاهش یافته است، اما موارد مثبت آنفولانزا کمی افزایش داشته است.

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موج آنفولانزا در کشور حدود شش هفته پیش آغاز شده و در هفته سی‌ویکم سال ۱۴۰۵ از آستانه هشدار بالا عبور کرده است. بر اساس شاخص‌های پایش، در حال حاضر ۲۸ استان از آستانه هشدار عبور کرده‌اند و دو استان دیگر نیز در نزدیکی این مرز قرار دارند. این موج امسال حدود دو هفته زودتر از سال گذشته آغاز شده است.

اثربخشی واکسن و گروه‌های پرخطر

ترکیب واکسن آنفولانزا هر سال بر اساس اطلاعات حاصل از نظارت بر ویروس‌های در گردش و پیش‌بینی سویه‌های غالب جهانی به‌روزرسانی می‌شود. اگرچه میزان تطابق واکسن با ویروس‌های در گردش می‌تواند بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد، اما واکسن همچنان نقش مهمی در پیشگیری از موارد شدید بیماری، بستری شدن و مرگ‌ومیر دارد. میانگین اثربخشی این واکسن حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال به‌ویژه کودکان زیر دو سال، سالمندان، مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی، کلیوی، ریوی، کبدی و عصبی، افراد دارای نقص ایمنی، بیماران مبتلا به سرطان و دریافت‌کنندگان داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی و کورتون طولانی‌مدت هستند. همچنین زنان باردار و کارکنان نظام سلامت در بیمارستان‌ها و بخش‌های پرخطر نیز در این گروه جای می‌گیرند. ایمنی محافظتی حدود ۱۴ روز پس از تزریق واکسن در بدن ایجاد می‌شود.

توصیه‌های بهداشتی برای مدارس و مکان‌های عمومی

افراد دارای علائم عفونت تنفسی باید تا حد امکان از حضور در محل کار، مدرسه و دانشگاه خودداری کرده و استراحت کنند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود. استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، به‌ویژه در بیمارستان‌ها، بخش اورژانس، بخش‌های مراقبت ویژه، پیوند و سرطان، وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس و مراکز تجمعی مانند خوابگاه‌ها توصیه می‌شود.

در مدارس و محیط‌های آموزشی نیز رعایت بهداشت دست و پرهیز از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های آلوده ضروری است. پوشاندن مناسب بدن کودکان در هوای سرد می‌تواند به کاهش نگرانی از ورود هوای سرد هنگام تهویه کلاس‌ها کمک کند. دفعات باز گذاشتن پنجره‌ها در کلاس‌های درس باید افزایش یابد تا تهویه هوا حداقل در زنگ‌های تفریح و ترجیحاً در دفعات بیشتری در طول ساعات حضور دانش‌آموزان انجام شود.

در خصوص زمان بازگشت به فعالیت‌های روزمره، افراد مبتلا باید تا سپری شدن دوره بیماری و دست‌کم ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از قطع تب، بدون استفاده از داروهای تب‌بر، از حضور در محیط‌های جمعی خودداری کنند. وزارت بهداشت تأکید دارد که مادامی که فعالیت ویروس در کشور بالاست، دریافت واکسن معتبر آنفولانزا به‌ویژه در گروه‌های پرخطر سودمند است.