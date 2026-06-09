واکنش تند ایران به نشست شورای امنیت: نمایش ریاکاری و استانداردهای دوگانه

نمایندگی ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای، نشست شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را فاقد مبنای قانونی دانست و آن را نمایشی از ریاکاری و استانداردهای دوگانه خواند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، در واکنش به نشست شورای امنیت که به درخواست ایالات متحده برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد و آن را نمایشی دیگر از ریاکاری و اعمال استانداردهای دوگانه خواند.

در این بیانیه آمده است که برخی از اعضای شورای امنیت به دستور واشنگتن، ادعاهای بی‌اساس علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را تکرار کردند و همان اتهامات تکراری و واهی را که پیشتر از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا مطرح شده بود، طوطی‌وار بازگو نمودند. نمایندگی ایران تاکید کرد که این نشست فاقد هرگونه مبنای قانونی است، زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به طور کامل منقضی شده و تمامی مفاد و وظایف مرتبط با آن پایان یافته است.

بنابراین هیچ مبنایی برای ادامه فعالیت کمیته‌ای به نام ۱۷۳۷ وجود ندارد و هیچ قطعنامه تحریمی علیه ایران تحت فصل هفتم منشور ملل متحد باقی نمانده است. از این رو، برگزاری جلسات تحت دستور کار عدم اشاعه درباره ایران کاملاً بی‌وجه و غیرقانونی است و این اقدام را باید سوءاستفاده آشکار از اختیارات شورای امنیت و تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی بین‌المللی تلقی کرد.

نمایندگی ایران در ادامه با اشاره به سابقه طولانی همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایبندی به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) تصریح کرد: برای بیش از پنج دهه، ایران همواره یک کشور مسئول و متعهد به قوانین بین‌المللی بوده و هرگز به دنبال توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده است. در مقابل، تهدید واقعی برای رژیم عدم اشاعه، نه برنامه صلح‌آمیز ایران، بلکه مصونیت از مجازات کسانی است که به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس حمله نظامی می‌کنند.

این در حالی است که همان کشورها مدعی پایبندی به حقوق بین‌الملل و عدم اشاعه هستند و با حملات خود ثابت می‌کنند که قوانین بین‌المللی را صرفاً ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود می‌دانند. در بخش دیگری از این بیانیه، نمایندگی ایران خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران نتیجه مستقیم اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده است که در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سپس با اعمال تحریم‌های ظالمانه، مسیر دیپلماسی را مسدود کرد.

همچنین سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) نیز با عدم پایبندی به تعهدات خود در قبال برجام و ناتوانی در تضمین منافع اقتصادی ایران، به بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. این در حالی است که حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، از جمله خرابکاری‌ها و ترور دانشمندان هسته‌ای، نشان‌دهنده نیت واقعی آنها برای تضعیف صنعت هسته‌ای ایران و ایجاد بحران در منطقه است.

ایران همواره آماده تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک بوده، اما هرگونه فشار یا تهدید را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این نشست شورای امنیت چیزی جز یک مانور تبلیغاتی و بی‌ثمر نبود که توسط آمریکا و متحدانش برای فرافکنی و پوشاندن ناکامی‌های خود در منطقه طراحی شده است





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