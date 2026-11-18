سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن، اتهامات جدید یونان و کشورهای غربی مبنی بر ارتباط ایران با طرح ترور تاجر یونانی را بی‌اساس و بخشی از جنگ روانی توصیف کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن با انتشار بیانیه‌ای رسمی و قاطع، تمامی اتهامات مطرح شده در رسانه‌های یونان ی و غربی را مبنی بر نقش داشتن این کشور در یک طرح تروریستی، کاملاً بی‌پایه و مردود اعلام کرد.

تکذیب رسمی اتهامات در سفارت تهران

این بیانیه که توسط بخش رسانه‌ای سفارت صادر شد، تاکید داشت که ادعاهای پراکنده منتشر شده هیچ مبنای حقیقی نداشته و صرفاً تلاش‌هایی برای ایجاد جو روانی منفی علیه ایران هستند.

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مسئولان سفارت در این اعلامیه هشدار دادند که هوشیاری عمومی و آگاهی‌بخشی صحیح در برابر اینگونه دسیسه‌های فریبکارانه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای خنثی‌سازی چنین کمپین‌هایی محسوب می‌شود.

ریشه اتهامات در ادعای سرویس‌های اطلاعاتی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های یونانی، ادعاهای مطرح شده ریشه در اطلاعاتی دارد که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی یونان، مقدونیه شمالی و دیگر کشورهای غربی به افکار عمومی ارائه شده است.

ادعای اصلی حاکی از آن بود که یک شبکه جنایی، با حمایت پنهانی ایران، قصد داشته است اقدام به ترور یک تاجر یونانی از اقلیت یهودی در خاک این کشور کند.

این گزارش‌ها مدعی شده‌اند که همکاری‌های اطلاعاتی میان تهران و عناصر داخلی شبکه مذکور، منجر به کشف طرح مذکور و اتخاذ اقدامات امنیتی فوری شده است.

اقدامات امنیتی و بازداشت‌های صورت گرفته

پیرو انتشار این اخبار، مقامات امنیتی مقدونیه شمالی اقدام به بازداشت چندین نفر مرتبط با این پرونده کردند و پرونده متهمان را به مراجع قضایی ارجاع دادند.

همچنین یک مظنون اصلی که هویت او با ایران گره خورده بود، از خاک یونان اخراج شده و به مقصدی دیگر فرستاده شد تا از ادامه فعالیت‌های او جلوگیری شود.

واکنش ایران به جنگ روانی و بدنام‌سازی

بیانیه سفارت ایران صراحتاً این اتهام‌زنی‌های بی‌اساس را بخشی از یک کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی اعلام کرد که توسط رژیم اسرائیل و بازوان رسانه‌ای آن هدایت می‌شود.

تهران این اقدامات را استمرار عملیات‌های قبلی با عنوان "پرچم دروغین" توصیف کرد که هدف اصلی آن‌ها بدنام‌سازی تصویر ایران در عرصه بین‌المللی و ایجاد تفرقه است.

سفارت ایران در آتن تصریح کرد که چنین اقداماتی هیچ‌گونه ارزش و اعتباری در سطح جامعه جهانی ندارد و تلاش‌های ناکام برای توجیه رفتارهای غیرقانونی محسوب می‌شود.