دونالد ترامپ گزارش‌های رسانه‌ای درباره پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را تکذیب کرد و بی‌اعتبار خواند. در россий، ایران خواسته‌های اصلی خود در مورد پایان محاصره تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های بلوک‌شده را قرار داده و960997059956707149215457129America در مقابل، برخی خواسته‌های هسته‌ای خود را به دوره مذاکرات موکول و درخواست غرامت جنگی و حذف محدودیت‌های موشکی را کنار گذاشته است. مقام‌های ایرانی همچنین تا زمان قطعی شدن متن، از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خودداری کردند و خطوط قرمز رهبری در سند لحاظ شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، این گزارش‌ها را کاملاً مغایر با واقعیت و اساس توافقات عنوان کرد.

او در پستی در شبکه اجتماعی، Republicenarios را به دلیل درز دادن به رسانه‌ها درباره مفاد پیش‌نویس متهم و بی‌اعتبار خواند. طبق گزارش‌ها، ایران خواسته است که محاصره تنگه هرمز پایان یابد و آمریکا دارایی‌های مسدود شده را آزاد کند، در حالی که هرگونه بحث درباره برنامه هسته‌ای به یک دوره ۶۰ روزه مذاکرات موکول شده است.

همچنین، بر اساس پیش‌نویس‌ها، آمریکا خواسته‌های قدیمی خود درباره محدودیت برنامه موشکی و غرامت جنگی را کنار گذاشته و پیشنهاد پرداخت صدها میلیارد دلار به ایران مطرح شده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تا پایان‌نهایی شدن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از هرگونه گمانه‌زنی رسانه‌ها خودداری خواست. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه بر اساس طرح ۱۴ ماده‌ای ایران و با رعایت خطوط قرمز رهبری تهیه شده و هنوز نهایی نیست.

رویترز نیز گزارش داد که نسخه‌های مختلفی از متن در دست رسانه‌هاست و موضوع حل‌نشده‌ای مانند لحن متنی درباره توقف درگیری‌ها در لبنان وجود دارد. منابع تأکید کردند که تمامی نسخه‌ها شرایط اصلی پیشنهادی تهران را می‌پذیرند و احتمال امضای تفاهم‌نامه پیش از نشست G7 در فرانسه وجود دارد، با احتمالی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس مجلس ایران در ژنو آن را امضا کنند





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