این گزارش به بررسی واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی در خصوص تنگه هرمز، حملات به احزاب کُرد، ادعای مذاکرات هسته‌ای و همچنین نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از بازگشایی تنگه هرمز خبر داده‌اند، اما در داخل کشور واکنش‌های انتقادی برخی مقامات و رسانه‌ها به این موضوع مشهود است. این در حالی است که اخبار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران منتشر می‌شود. سازمان حقوق بشر ی کارون کشته شدن عباس یاوری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه گذشته، در زیر شکنجه را محکوم کرده است. این سازمان خواستار تحقیقات مستقل، شفاف و فوری درباره علت مرگ این زندانی و پاسخگویی مسئولان شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یاوری پس از انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی، در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. همچنین، سازمان حقوق بشری هانا از حمله دوباره جمهوری اسلامی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه گرده‌چال در حومه اربیل خبر داده است. در پی حملات قبلی که روز جمعه انجام شده، دست‌کم سه نفر کشته و تعدادی مجروح شده‌اند. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده است که این چهارمین حمله پهپادی جمهوری اسلامی به این حزب در اقلیم کردستان عراق بوده است. این حزب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سپاه تروریستی ایران با حمله به پایگاه حزب دموکرات کردستان ایران در گیرده چال با چند پهپاد، حملات هماهنگ خود علیه این حزب را ادامه داده است. پیشتر نیز این حزب اعلام کرده بود که در حمله پهپادی جمهوری اسلامی، سه عضو آن به نام‌های ندا میری، سمیرا الیاری و شاهین آذربرزین کشته شده‌اند. از سوی دیگر، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که جمهوری اسلامی به میانجی‌ها اعلام کرده است که حتی پس از آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا نیز محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه خواهد داد. این روزنامه نوشته است که هماهنگی برای عبور کشتی‌ها باید از طریق سپاه پاسداران انجام شود و عوارض عبور دریافت خواهد شد. در حوزه مسائل هسته‌ای، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات گزارش داده است که چین مایل است اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا را از جمهوری اسلامی تحویل بگیرد. این دیپلمات آشنا با دیدگاه پکن گفته است که چین برای تصاحب یا کاهش حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده که دونالد ترامپ می‌گوید باید به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ از ایران خارج شود، آماده است. به نوشته آسوشیتدپرس، به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد ایالات متحده موادی را که گمان می‌رود در زیر سایت‌های هسته‌ای که در بمباران تابستان گذشته آمریکا به شدت آسیب دیده‌اند، دفن شده‌اند، در اختیار بگیرد. اما این دیپلمات که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که چین، بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، اعلام کرده که در صورت درخواست واشینگتن و تهران برای تحویل گرفتن اورانیوم یا کاهش غلظت آن به سطوحی که برای کاربردهای غیرنظامی استفاده شود، آماده است. کمپین حقوق بشر ایران نیز در گزارشی اعلام کرده است که از زمان اعلام آتش‌بس تا پنجشنبه، دست‌کم ۳۵۰ شهروند و فرد عادی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. این نهاد مدنی اشاره کرده است که این افراد عمدتاً به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت ابتدایی‌ترین موازین آیین دادرسی کیفری بازداشت شده‌اند. کمپین حقوق بشر ایران افزود که به برخی از این افراد اتهام جاسوسی زده شده است؛ اتهامی که در دادگاه‌های غیرقانونی «انقلاب» رسیدگی می‌شود و ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود. این نهاد مدنی تاکید کرده است که با توجه به سابقه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در استفاده از روش‌های اعتراف‌گیری در بازداشتگاه‌ها، خطر اعمال فشارها یا شکنجه‌های جسمی و روانی بر محبوسان بسیار جدی است و این شکنجه‌ها می‌تواند به مرگ بازداشت‌شدگان یا آثار جبران‌ناپذیری بر جسم و روان قربانیان منجر شود. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفته است که فکر نمی‌کند اختلافات قابل توجهی وجود داشته باشد. او در فرودگاه شهر فینیکس با خبرنگاران گفت‌وگو کرده و اعلام کرده است که زمانی که توافق با جمهوری اسلامی امضا شود، محاصره دریایی بنادر ایران پایان خواهد یافت. ترامپ افزود: «ما روز بزرگی را سپری می‌کنیم. خواهیم دید که همه چیز چگونه پیش می‌رود، اما باید خوب باشد. ما بحث‌های بسیار خوبی داشته‌ایم.» وی در پاسخ به این پرسش که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند هنوز «اختلافات قابل توجهی» بین دو کشور وجود دارد، گفت: «خب، ممکن است وجود داشته باشد، ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.» ترامپ تاکید کرد: «اگر وجود داشته باشد، باید آن را اصلاح کنیم. اما فکر نمی‌کنم اختلافات قابل توجهی زیادی وجود داشته باشد.» در همین راستا، عفو بین‌الملل در اینستاگرام نوشته است که در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی آزادانه از اینترنت برای اعلام باز شدن تنگه هرمز استفاده می‌کنند، بیش از ۹۰ میلیون نفر در ایران از ۱۳ اسفند تاکنون، در تاریکی دیجیتال زندگی می‌کنند و از ۵۰ روز پیش از اینترنت محروم هستند. این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است که دسترسی به اینترنت یک حق اساسی بشر است و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً دسترسی به اینترنت را برقرار کنند. در سطح بین‌المللی، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که صبح جمعه امروز صبح، با رئیس‌جمهوری فرانسه و نخست‌وزیر بریتانیا در مورد تحولات سریع امنیتی و اقتصادی که بر تنگه هرمز تأثیر می‌گذارد، از جمله اختلالات شدید در ترافیک دریایی جهانی، بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین حیاتی، صحبت کرده است. کارنی اشاره کرده است که او، امانوئل مکرون و کی‌یر استارمر از آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان و اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران استقبال کرده‌اند. وی افزود کانادا با شرکای عربی خود در خلیج فارس که با حملات تلافی‌جویانه اخیر و فشار اقتصادی روبرو شده‌اند، کاملاً ابراز همبستگی می‌کند. این تحولات نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و پرتنش منطقه است که در آن سیاست‌های ایران در ابعاد مختلف، از جمله نظامی، هسته‌ای و حقوق بشری، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. همچنین، بحث مربوط به اورانیوم غنی‌شده و امکان تحویل آن به چین، ابعاد تازه‌ای به مذاکرات و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اضافه کرده است. نگرانی‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق بشر در ایران همچنان به قوت خود باقی است و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توجه جدی جامعه جهانی به این مسائل هستند. در همین حال، خبرها حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی به میانجی‌ها اعلام کرده‌اند که حتی پس از آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا نیز محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. این موضع‌گیری، با توجه به اهمیت حیاتی این تنگه برای اقتصاد جهانی، نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. وال‌استریت ژورنال نوشته است که هماهنگی برای عبور کشتی‌ها باید از طریق سپاه پاسداران انجام شود و عوارض عبور دریافت خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد و هرگونه اختلال در تردد دریایی می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی برای کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. در سوی دیگر، مقامات چینی اعلام کرده‌اند که آماده تحویل گرفتن اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا از ایران هستند، مشروط بر اینکه واشینگتن و تهران با این موضوع موافقت کنند. این پیشنهاد از سوی چین، که بزرگترین شریک تجاری ایران است، می‌تواند نقطه عطفی در مذاکرات هسته‌ای باشد، اما چالش‌های فنی و سیاسی قابل توجهی نیز به همراه دارد. آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات گزارش داده است که چین برای تصاحب یا کاهش حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده که دونالد ترامپ می‌گوید باید به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ از ایران خارج شود، آماده است. این در حالی است که کمپین حقوق بشر ایران از ادامه بازداشت خودسرانه شهروندان با دستاویزهای مختلف مرتبط با جنگ خبر داده است. از زمان اعلام آتش‌بس تا پنجشنبه، دست‌کم ۳۵۰ تن از شهروندان و افراد عادی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. این نهاد مدنی تاکید کرده است که این افراد عمدتاً به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت ابتدایی‌ترین موازین آیین دادرسی کیفری بازداشت شده‌اند و به برخی از آن‌ها اتهام جاسوسی زده شده است که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. این گزارش‌ها نشان‌دهنده تناقض آشکاری بین ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش تنش‌ها و واقعیت‌های جاری در داخل و منطقه است. عفو بین‌الملل نیز با اشاره به محرومیت بیش از ۹۰ میلیون نفر در ایران از اینترنت، دسترسی آزاد به فضای مجازی را یک حق اساسی بشر دانسته و خواستار برقراری فوری اینترنت شده است. این وضعیت حقوق بشری در کنار تحولات منطقه‌ای، تصویری پیچیده از وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد





