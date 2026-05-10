تحلیل جامع مصاحبه عباس عبدی درباره واکنشها به یادداشت اخیرش و تبیین ضرورت اعتماد به مذاکرهکنندگان برای دستیابی به صلحی متوازن و حفظ تمامیت ارضی ایران.
در فضای متلاطم سیاسی امروز، یادداشتهای تحلیلگران برجسته غالباً به میدان نبرد جریانهای مختلف تبدیل میشود. مورد اخیر مربوط به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد است که با موجی از واکنشهای متضاد روبهرو شد.
برخی جریانات با استفاده از روش تقطیع متون و وارونهسازی مفاهیم، تلاش کردند تا اصل مذاکرات را به چالش بکشند و تصویری غیرواقعی از مواضع نویسنده ارائه دهند. اهمیت این موضوع در آن است که چنین رویکردهایی میتواند در مقاطع حساس و کلیدی مذاکرات، راه را برای رادیکالها هموار کرده و مانع از پیشبرد اهداف ملی شود.
در پاسخ به این ابهامات، روزنامه اعتماد با مشارکت چهرههای تحلیلگری چون سعید لیلاز، ماشاءالله شمسالواعظین و احمد زیدآبادی تلاش کرد تا تفاسیر مختلف را بررسی کند، اما در نهایت برای شفافیت بیشتر، گفتوگویی مفصل با خود عباس عبدی صورت گرفت تا ابعاد پنهان و اهداف واقعی این یادداشت تبیین شود. عباس عبدی در این گفتگو با تأکید بر مواضع همیشگی خود، تصریح کرد که خط قرمز او همواره جلوگیری از وقوع جنگ بوده است.
او با اشاره به اینکه هر دو سوی درگیریهای نظامی اخیر را متجاوز و غیرقانونی میداند، بر این باور است که در برابر متجاوز نباید کوتاه آمد، اما در عین حال، باب گفتگو برای پایان دادن به جنگ به صورتی متوازن و تضمینشده باید باز بماند. از دیدگاه او، حتی در شرایطی که دشمن تمایلی به توافق نشان نمیدهد، ایران نباید میز مذاکره را رها کند، زیرا دیپلماسی ابزاری برای کاهش هزینهها و دستیابی به نتایج مطلوبتر است.
او تأکید میکند که پیچیدگیهای مذاکرات به گونهای است که تحلیل جزئیات آن در سطح عمومی دشوار است و بنابراین، اعتماد به مذاکرهکنندگان و حمایت از آنها برای رسیدن به نتیجه، ضرورتی ملی است. عبدی معتقد است که توازن میان هزینه و فایده باید ملاک تصمیمگیری باشد و اکثریت مردم کشور از این رویکرد عقلانی حمایت میکنند. یکی از محورهای مهم این گفتگو، تحلیل نقش رسانههای فرامرزی و شبکههای ماهوارهای در ایجاد فضای توهمآمیز بود.
عبدی با استفاده از مفهوم حبابهای خبری، توضیح داد که چگونه برخی رسانهها با ساختن روایتهای خیالی، مخاطبان خود را به باورهای نادرستی سوق میدهند. او برای ملموستر کردن این موضوع، به شکست عملیات مرصاد در سال ۶۷ اشاره کرد و آن را نتیجه یک حباب رسانهای ساختگی دانست که در نهایت با واقعیتهای میدان ترکید. به باور او، رسانههای خارجی نیز در جریان جنگهای اخیر دچار همین وضعیت شدهاند و روایتهای آنها با واقعیتهای موجود در تضاد است.
او هشدار داد که برخی افراد در داخل کشور نیز با ایجاد حبابهای خبری مشابه، سعی در پیشبرد اهداف خاص خود دارند. با این حال، وی بر این باور است که وجود یک وحدت نظر کلی میان کنشگران سیاسی درباره اصول مدیریت جنگ و ضرورت مذاکره، بزرگترین سرمایه حکومت برای پیشبرد اهداف ملی و دستیابی به یک توافق پایدار است.
در نهایت، عباس عبدی در پاسخ به منتقدانش تأکید کرد که هر کسی که به آثار مکتوب و تاریخچه مواضع او نگاه کند، متوجه خواهد شد که او همواره نسبت خود را با منافع ملی تبیین کرده است. او معتقد است که کسانی که به دنبال تحریف مطالب او هستند، در واقع میخواهند بر مسئولان مذاکرهکننده فشار وارد کنند تا آنها را در مسیرهای سختتر قرار دهند.
عبدی خاطرنشان کرد که اگر معنای یادداشت او آن چیزی بود که مخالفان ادعا میکنند، هرگز اجازه انتشار در روزنامهای مانند اعتماد را نمییافت. او بر این نکته پافشاری کرد که انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی تنها زمانی ممکن است که مردم و نخبگان بر سر یک استراتژی کلی به توافق برسند و از فضای تقطیع و تخریب دوری کنند تا مسیر دیپلماسی برای پایان دادن به تنشها هموار شود
