مرتضی مکی تحلیلگر مسائل بینالملل با بررسی وضعیت فعلی تنشهای ایران و آمریکا، نقش میانجیگری پاکستان و تأثیر فشارهای داخلی و بینالمللی بر رویکرد ترامپ را تحلیل کرده و احتمال موفقیت دور دوم مذاکرات را بررسی میکند.
مرتضی مکی ، تحلیلگر برجسته مسائل بینالملل، در گفتوگویی تفصیلی با اعتماد آنلاین به واکاوی ابعاد پیچیده تنشهای اخیر میان تهران و واشنگتن در آستانه پایان آتشبس دو هفتهای پرداخت. وی با اشاره به اینکه روزهای سرنوشتسازی پیش روی دیپلماسی منطقه قرار دارد، تأکید کرد که همزمان با افزایش لفاظیهای نظامی از سوی ایالات متحده، کانالهای دیپلماتیک نیز با جدیت فعال شدهاند.
در این میان، حضور هیأت دیپلماتیک پاکستان در تهران و رایزنیهای فشرده با مقامات عالیرتبه کشور، نشاندهنده تلاش برای باز کردن گرههای کور مذاکراتی است که میتواند از بروز یک درگیری گسترده و پرهزینه جلوگیری کند. مکی معتقد است که پیامهای منتقلشده از سوی تهران به واشنگتن، سنگبنای تصمیمگیری برای دور بعدی مذاکرات در استانبول خواهد بود. این کارشناس ارشد سیاست خارجی، رفتار دونالد ترامپ را ترکیبی از جنگ روانی و تاکتیکهای فشار حداکثری دانست و افزود که رئیسجمهور آمریکا با انتشار توییتهای متناقض سعی دارد افکار عمومی را تحت کنترل درآورده و دستاوردهای پوشالی برای خود بتراشد. با این حال، واقعیت میدانی نشان میدهد که نه تنها حمایت عمومی در آمریکا از اقدامات نظامی ترامپ به زیر ۱۵ درصد رسیده، بلکه فشارهای بینالمللی ناشی از اختلال در بازارهای انرژی، زنجیره تأمین غذا و افزایش سرسامآور هزینههای سوخت و حملونقل هوایی، عملاً دست واشنگتن را برای تداوم سیاستهای تهاجمی بسته است. مکی در این باره اشاره کرد که شکاف میان ایالات متحده و متحدانش در خلیج فارس، اروپا و شرق آسیا عمیقتر از همیشه شده است. در نهایت، مکی به اهمیت استراتژیک تابآوری اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت که ایران در مقایسه با طرف مقابل، از پایداری ساختاری بیشتری در مواجهه با بحرانها برخوردار است. از دیدگاه او، دور دوم مذاکرات احتمالی در شرایطی برگزار خواهد شد که طرفین اکنون شناخت دقیقتری از خطوط قرمز و واقعیتهای میدانی یکدیگر دارند. بنابراین، مدیریت صحیح این مذاکرات و تثبیت دستاوردهای حاصل شده در قالب یک توافق منطقی، میتواند بهترین راهبرد برای خنثیسازی فشارها و تأمین منافع ملی باشد. نقش میانجیگرانه بازیگرانی مانند پاکستان در این میان بسیار تعیینکننده خواهد بود تا از شکست احتمالی مذاکرات جلوگیری شده و مسیر به سمت ثبات پایدار تغییر جهت دهد. رسیدن به یک توافق عقلانی در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس نیست، مشروط بر اینکه طرف آمریکایی نیز واقعیتهای جدید عرصه سیاست جهانی را به درستی درک کرده باشد و از تکرار اشتباهات محاسباتی گذشته پرهیز کند
