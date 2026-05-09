بررسی جامع دیدگاه‌های نخبگان و مسئولان درباره تأثیر رسانه بر امنیت ملی، مفهوم فئودالیسم فناورانه، خطرات قطع اینترنت و ضرورت پایان دادن به تک‌گویی دولت برای بازگرداندن عقلانیت به فضای عمومی.

میدان رسانه در عصر حاضر به عنوان یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های نبرد قدرت شناخته می‌شود؛ میدانی که در عین ضعف‌های ساختاری، تعیین‌کننده‌ترین نقش را در شکل‌دهی به افکار عمومی و جهت‌دهی به تحولات اجتماعی ایفا می‌کند.

در این راستا، ضرورت مداخله نهادهای علمی و دانشگاهی برای مقابله با پدیده قلدری سایبری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. دانشگاه‌ها باید بتوانند در نقش میانجی ظاهر شده و با ترویج عقلانیت ارتباطی، فضای دوقطبی و متشنج جامعه را به سوی گفت‌وگوهای سازنده، توازن در دیدگاه‌ها و فهم متقابل سوق دهند.

هدف نهایی در این مسیر، جایگزینی زبان خشونت‌زده با زبانی است که بر پایه استدلال و پذیرش دگرگونی بنا شده باشد تا انسجام اجتماعی در برابر تکانه‌های فضای مجازی حفظ شود. در تحلیل عمیق‌تر این وضعیت، مفهوم فئودالیسم فناورانه به عنوان یک چالش بنیادین مطرح می‌گردد. مسئله اصلی در فضای رسانه‌ای امروز، تنها تولید محتوا یا افزایش حجم داده‌ها نیست، بلکه بازسازی مرجعیت‌های فکری و اجتماعی است.

زمانی که مرجعیت‌های داخلی سست شوند، جامعه به ناچار برای فهم واقعیت‌ها به منابع بیرونی و نامطمئن روی می‌آورد که این امر منجر به گم‌گشتگی هویت ملی می‌شود. بنابراین، بدون بازتعریف جامع رابطه میان قدرت، فناوری و رسانه، هیچ برنامه ارتباطی پایداری شکل نخواهد گرفت و هرگونه تلاش برای مدیریت فضای مجازی بدون تکیه بر بازسازی مرجعیت، محکوم به شکست خواهد بود.

از سوی دیگر، مفهوم تمامیت ذهنی در کنار تمامیت ارضی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی معرفی شده است. خطر واگذاری تمامیت ذهنی به جریان‌های تخریبی یا دوقطبی‌های حذفی، می‌تواند تهدیدی جدی‌تر از تهدیدات مرزی باشد. رسانه در این چارچوب نباید صرفاً ابزاری برای پروپاگاندا یا تحمیل معنا باشد، بلکه باید به عنوان زیرساخت امنیت ملی برای حفظ انسجام روانی جامعه عمل کند.

اگر ذهن جامعه از درون فرسوده شود و دچار ازجاکندگی ذهنی گردد، حتی حفظ مرزهای جغرافیایی به تنهایی نمی‌تواند ضامن پایداری و بقای ملی باشد؛ چرا که امنیت واقعی از انسجام درونی و سلامت روانی شهروندان آغاز می‌شود. در حوزه سیاست‌گذاری‌های ارتباطی، موضوع حاکمیت سایبری به شدت مورد بحث است. اقدامات تک‌بعدی مانند قطع دسترسی به اینترنت، پیامدهایی فراتر از یک اختلال اجتماعی ساده دارد و می‌تواند به معنای سقوط حاکمیت سایبری باشد.

این وضعیت را می‌توان با از دست دادن کنترل بر تنگه هرمز تشبیه کرد؛ جایی که محدودیت‌های شدید، کاربران را به سوی ابزارهای موازی و غیرقابل کنترل مانند استارلینک سوق می‌دهد و در نهایت مدیریت فضای ارتباطی را از دست حاکمیت خارج می‌کند. همچنین، این رویکرد باعث خفه شدن صداهای میانه‌رو و عقلانی شده و در عمل، رادیکالیسم را در هر دو سوی دوقطبی تقویت می‌کند که نتیجه آن تشدید شکاف‌های اجتماعی است.

در نهایت، وجود یک شکاف زبانی عمیق میان دولت و دانشگاه، مانع از شکل‌گیری یک استراتژی جامع برای مواجهه با چالش‌های رسانه‌ای شده است. ضرورت تعریف شاخص‌های مشترک برای هم‌زبانی حاکمیت با نخبگان، برای عبور از وضعیت فعلی الزامی است. رفتارهای برخورنده برخی مسئولان و تمایل به تک‌گویی دولت به جای شنیدن دیدگاه‌های انتقادی، نشانه‌ای از نقص در کنش ارتباطی است.

این رویه نه تنها باعث فاصله گرفتن نخبگان از بدنه اجرایی می‌شود، بلکه فضای لازم برای یک نقد سازنده و پیش‌برنده را از بین می‌برد و در نهایت منجر به تضعیف جایگاه دولت در میدان رسانه‌ای می‌کند





