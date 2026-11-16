جان‌باختن یکی دیگر از مصدومان واژگونی اتوبوس کارکنان نفت دهلران در ایلام شمار قربانیان را به ۱۳ نفر رساند و نقص فنی خودرو و قصور پیمانکار مطرح شده است.

شمار جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام با جان باختن یکی دیگر از مصدومان این حادثه به ۱۳ نفر افزایش یافت. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع کارگری گزارش داده که محسن فیلی بامداد دوشنبه ۲۵ آبان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گنجویان دزفول بر اثر شدت جراحات جان باخت.

این اتوبوس حدود ۳۰ نفر از کارکنان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اویکو) را حمل می‌کرد که در مجموعه پتروپالایش دهلران شاغل بودند. این کارکنان شامگاه ۲۳ آبان پس از پایان شیفت کاری در مسیر بازگشت از دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان، در محدوده سه‌گر و حوالی چاه‌های نفت دچار حادثه شدند. روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام پیش‌تر اسامی ۱۲ جان‌باخته این حادثه را اعلام کرده بود.

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یافته‌های اولیه درباره وضعیت فنی اتوبوس حادثه‌دیده

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتوبوس حادثه‌دیده فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیک‌های آن فرسوده و بدون آج استاندارد بوده‌اند. این اطلاعات از سوی یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شده است.

الفتی گفت این اتوبوس مدل سال ۱۳۹۷ و دارای ظرفیت ۴۲ نفر بوده و شمار سرنشینان از ظرفیت مجاز فراتر نرفته بود. با این حال، به گفته او خودرو به دلیل انجام نشدن تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای از استانداردهای ایمنی لازم برخوردار نبود.

به گفته الفتی، بر اساس یافته‌های اولیه رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده و نقص فنی اتوبوس از عوامل احتمالی حادثه بوده‌اند. او تاکید کرد که تعیین قطعی مقصران به تکمیل بررسی‌های کارشناسی و اعلام نظر مراجع قضایی بستگی دارد.

موضع کارگران، پیمانکار و شرکت نفت درباره حادثه

الفتی این اتوبوس را متعلق به یک شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت دانست. او گفت شواهد اولیه از احتمال قصور پیمانکار و ضعف نظارت شرکت نفت بر ایمنی سرویس‌های کارکنان حکایت دارد.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیه‌ای که ۲۵ آبان منتشر شد، خواستار بررسی ایمنی اتوبوس، عملکرد پیمانکاران و برخورد با مقصران احتمالی شد. این اتحادیه تاکید کرد که جان کارگر با پرداخت خسارت، صدور پیام تسلیت یا تشکیل جلسات مقطعی قابل جبران نیست.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق و شرایط کاری کارکنان نفت دهلران، خواستار محاکمه مقصران حادثه شد. این شورا همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ایمن‌سازی جاده‌ها و پرداخت مطالبات کارگران و خانواده‌های جان‌باختگان را مطالبه کرده است.

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در پیام تسلیت خود بی‌توجهی مستمر جمهوری اسلامی به ایمنی جاده‌ها و وسایل نقلیه را عامل تبدیل راه‌های کشور به گذرگاه‌های مرگ دانست.

آمار تصادفات جاده‌ای و پیامدهای پیش رو

در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند. از این شمار، هزار و ۸۶۸ نفر معادل ۱۸ درصد قربانیان، جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد. او مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایه‌گذاری را دلیل این درخواست اعلام کرد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی را یکی از چالش‌های جمعیتی ایران خوانده بود. به گفته منتقدان، خودروهای بی‌کیفیت، جاده‌های ناایمن و نبود فرهنگ‌سازی موثر از عوامل اصلی بحران تصادفات جاده‌ای در ایران به شمار می‌روند.

دو مصدوم دیگر این حادثه، مهدی کریم‌زاده و نعیم محمدولی، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده است. روند درمان آنان در مراکز درمانی ایلام، آبدانان و دزفول ادامه دارد و تعیین مقصران نهایی منوط به نظر کارشناسان و مراجع قضایی است.