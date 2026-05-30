واژگونی کامیون مهاجران در لغمان افغانستان ۱۸ کشته بر جای گذاشت

در پی واژگونی یک کامیون حامل مهاجران بازگشته در ولایت لغمان افغانستان، دستکم ۱۸ نفر از جمله ۱۰ کودک و ۵ زن جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر زخمی شدند. رانندگی ناایمن علت اولیه این حادثه اعلام شده است.
در واقعهای دلخراش و ناگوار، یک کامیون حامل گروهی از مهاجران بازگشته به کشور، در منطقه سرخکان واقع در ولایت لغمان افغانستان از جاده منحرف و واژگون شد.
این حادثه که در ساعات اولیه صبح روز شنبه رخ داد، منجر به جان باختن دستکم ۱۸ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر گردید. بر اساس اعلام دفتر پلیس ولایت لغمان، این مهاجران به تازگی به کشورشان بازگشته بودند و در حال سفر به سوی مقاصد خود بودند که این تراژدی رخ داد. بزرگراهی که کابل را به ولایتهای شرقی متصل میکند، شاهد این تصادف مرگبار بود که دل هر بینندهای را به درد میآورد.
به گفته مقامات محلی، راننده کامیون کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داد و همین امر باعث انحراف از جاده و واژگونی آن شد. در میان قربانیان این حادثه، ۱۰ کودک و ۵ زن نیز به چشم میخورد که اندوه و ماتم را در خانوادهها و جامعه گسترش داده است. تمامی مجروحان بلافاصله به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند و گزارشها حاکی از وخامت حال چند نفر از آنان است.
یافتههای اولیه از سوی پلیس و منابع خبری مانند شینهوا نشان میدهد که رانندگی ناایمن علت اصلی این تصادف بوده است، هرچند تحقیقات دقیقتر همچنان ادامه دارد. این حادثه بار دیگر خطرات جادههای ناایمن و رانندگی پرخطر را در افغانستان به یاد میآورد. جادههای کوهستانی و اغلب فرسوده این کشور، جان مسافران را تهدید میکند.
مهاجرانی که پس از سالها دوری به وطن بازمیگردند، با چنین فجایعی روبرو میشوند که ضرورت بهبود زیرساختهای حمل و نقل و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان میکند. جامعه بینالمللی نیز باید به کمک افغانستان بشتابد تا از تکرار چنین تراژدیهایی جلوگیری شود. این تصادف یادآور فجایع مشابه در گذشته است، از جمله واژگونی کامیون حامل مهاجران در ولایت نیمروز که تلفات سنگینی بر جای گذاشت. امید است که با اقدامات پیشگیرانه، جان انسانهای بیگناه بیشتری حفظ شود
تصادف مرگبار واژگونی کامیون مهاجران لغمان افغانستان