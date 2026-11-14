واژگونی اتوبوس پالایشگاه گاز دهلران جان ۱۲ نفر را گرفت

حادثه رانندگی اتوبوس پرسنل پالایشگاه گاز NGL دهلران در استان ایلام منجر به مرگ ۱۲ نفر و آسیب ۱۶ دیگر شد. جزئیات کامل این فاجعه و وضعیت مصدومان.

فاطمه نورمحمدی، فرماندار شهرستان آبدانان در استان ایلام ، خبر غم‌انگیز افزایش تعداد قربانیان حادثه رانندگی را تأیید کرد. این حادثه تلخ منجر به واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (NGL) دهلران شد. بر اساس آخرین آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقامات محلی، شمار جان‌باختگان این سانحه ترافیکی تا بامداد امروز به ۱۲ نفر رسید. فرماندار آبدانان با ابراز تأسف عمیق، وضعیت وخیم سایر آسیب‌دیدگان را نیز تشریح نمود و بر احتمال افزایش مجدد آمار فوتی‌ها تأکید کرد.

جزئیات دقیق توزیع مصدومان و جان‌باختگان

فرماندار آبدانان جزئیات دقیقی از وضعیت پزشکی جان‌باختگان و مصدومان ارائه داد تا شفافیت کامل نسبت به ابعاد این فاجعه حاکم باشد. وی بیان کرد که در میان افراد آسیب‌دیده، ۱۰ نفر در بیمارستان بزرگ دزفول، پنج نفر در مراکز درمانی آبدانان و یک نفر در ایلام بستری هستند. مراحل اولیه درمانی برای تمامی این افراد به انجام رسیده است. نورمحمدی یادآور شد که یک مصدوم که دیشب به مرکز استان برای انجام مراحل درمانی منتقل شده بود، با وجود تلاش‌های پزشکان و کادر درمان، بر اثر شدت آسیب‌ها درگذشت. این آخرین فوتی ثبت شده در این حادثه است که آمار رسمی را به ۱۲ نفر رساند.

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واکنش‌های رسمی و دستورات ویژه برای پیگیری

رییس‌جمهور و وزیر کشور با اطلاع از وقوع این حادثه تلخ، دستور پیگیری ویژه برای بررسی ابعاد این اتفاق را صادر کردند. استاندار ایلام، مدیران دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مسئولان استانی از نخستین ساعت‌های وقوع حادثه، روند رسیدگی و درمان آسیب‌دیدگان را به‌طور پیوسته پیگیری می‌کنند. استاندار ایلام و نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، با تاکید بر پیگیری درمان مصدومان، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند. این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که حاکمیت برای جبران خسارات و بررسی علل حادثه قائل است.

الزامات ایمنی در مسیرهای کوهستانی و پالایشگاه NGL

طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (NGL) دهلران از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب استان ایلام به شمار می‌رود که روزانه شمار فراوانی از نیروهای بومی و فنی در بخش‌های گوناگون آن مشغول به کار هستند. رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه صنعتی به دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های ارتباطی جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است. این حادثه ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه رخ داد و پس از اعلام خبر، گروه‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس به محل اعزام شدند. باتوجه به شدت حادثه، بررسی دقیق مکانیزم واژگونی و شرایط جاده‌ای در دستور کار کارشناسان قرار گرفته است.

دستورالعمل‌های بهداشتی برای کنترل جمعیت در بیمارستان‌ها

فرماندار آبدانان با تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های داغ‌دیده از شهروندان خواست که برای شتاب‌بخشی در روند درمان و یاری‌رسانی بهتر کادر درمان، از گردآمدن و شلوغی در محوطه بیمارستان‌های این شهر خودداری کنند. این هشدارها با هدف جلوگیری از ایجاد ترافیک و اختلال در فعالیت‌های اورژانسی و درمانی مطرح شده است. نورمحمدی یادآور شد که شدت آسیب‌های واردشده به شماری از مصدومان حادثه، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان این رخداد دلخراش همچنان وجود دارد. بنابراین همکاری مردم در رعایت نظم و ایمنی و همچنین پرهیز از تجمع‌های غیرضروری، نقش حیاتی در مدیریت بحران فعلی ایفا می‌کند.

لیست اسامی جان‌باختگان و اقدامات بعدی

بر پایه اعلام روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان ایلام نام‌های جان‌باختگان این حادثه به شرح زیر است و جزئیات دقیق هویتی آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد. این لیست شامل افرادی است که متأسفانه توانایی غلبه بر آسیب‌های وارده را نیافتند و جانشان را از دست دادند. بررسی نهایی پرونده این حادثه و ارائه گزارش کامل در مورد علل فنی و انسانی واژگونی اتوبوس، در مراحل نهایی کار است. مسئولان استانی وعده داده‌اند که تمامی جوانب این حادثه مرگبار را با دقت بررسی کرده و راهکارهای لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی را در آینده نزدیک تدوین و اجرا خواهند کرد.