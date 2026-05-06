در دیدار وزیران امور خارجه چین و ایران، بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل در منطقه غرب آسیا و تقویت همکاری‌های دیپلماتیک تأکید شد. وانگ‌یی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نامشروع دانست و عراقچی از موضع چین در حمایت از ایران تشکر کرد.

وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ، بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل در منطقه غرب آسیا تأکید کرد و گفت: «آماده‌ایم تا تلاش‌های خود را برای کاهش شدت تنش‌ها ادامه دهیم.

برقراری آتش‌بس کامل، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. » وی با انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این جنگ را نامشروع دانست و افزود: «منطقه در حال گذر از یک پیچ سرنوشت‌ساز است و دیدارهای مستقیم میان دو طرف ضروری می‌باشد.

» از طرف دیگر، سیدعباس عراقچی نیز در این دیدار با قدردانی از موضع قاطع چین به‌ویژه در محکومیت آمریکا و اسرائیل، پکن را دوستی صمیمی برای تهران خواند و تأکید کرد که در شرایط کنونی همکاری دو کشور قوی‌تر از گذشته خواهد بود. عراقچی جنگ جاری علیه ایران را تجاوزی آشکار و نقض فاحش حقوق بین‌الملل توصیف کرد و با اشاره به مسیر دیپلماتیک پیش‌رو، تصریح کرد که تهران در مذاکرات تمام توان خود را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروعش به کار خواهد بست و جز به توافقی عادلانه و جامع رضایت نخواهد داد.

این دیدار در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در پکن برگزار شد، جایی که عراقچی در رأس یک هیأت دیپلماتیک وارد شد و مورد استقبال مقامات چینی و عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین قرار گرفت. آخرین تماس تلفنی عراقچی و وانگ‌یی نیز در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه سال‌جاری صورت گرفت، جایی که عراقچی از تصمیم مسئولانه چین و روسیه در مخالفت با قطعنامه غیرمنطقی و یک‌سویه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکر کرد.

وانگ‌یی نیز با تمجید از مقاومت و خودباوری ملت ایران در دوره جنگ اخیر، بر آمادگی پکن برای کمک به پیشبرد دیپلماسی و خاتمه جنگ تأکید کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آتش‌بس منطقه غرب آسیا جنگ ایران چین

United States Latest News, United States Headlines