جی. دی. ونس جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانست. واکنش ترامپ و وال‌استریت ژورنال به این ادعا و پیامدهای آن بر سیاست خارجی آمریکا بررسی می‌شود.

جی. دی. ونس ، معاون رئیس جمهور آمریکا، رسماً از موضع تند ریاست جمهوری دونالد ترامپ فاصله گرفت و جنگ با ایران را عامل اصلی شکست بزرگ حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای دانست. او در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که پایان دادن به این درگیری، یکی از چهار دلیل کلیدی در شکل‌گیری نتایج نظرسنجی‌ها پیش از رأی‌گیری بوده است.

دلایل شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای

ونسه چهار عامل اصلی را که بر رأی‌دهندگان اثر گذاشت، برشمرد: خاتمه جنگ با ایران، تمرکز بر کاهش هزینه‌های زندگی و تورم، اجرای سیاست "آمریکا در اولویت" و اصلاح رابطه با اسرائیل. وی تصریح کرد که جنگ با ایران مهم‌ترین دلیل شکست بود و اگر این جنگ ارزش از دست دادن مجلس سنای آمریکا برای شش سال آینده را داشت، باید به عنوان چنین چیزی معرفی شود. دموکرات‌ها با کسب کنترل سنا و مجلس نمایندگان، پیروزی بزرگی کسب کردند.

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وی با اشاره به تأثیر این درگیری بر انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، افزود که توصیه قبلی برای پایان دادن به جنگ "توصیه معقولی" بوده است. ونس تلاش کرد هرگونه اختلاف نظر با ترامپ را کم‌اهمیت جلوه دهد و گفت که خود رئیس جمهور اذعان کرده است که جنگ با ایران در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه گذشته نقش داشته است. با این حال، اظهارات ترامپ خویشتن‌دارانه‌تر بود و جنگ را تنها یکی از دلایل متعدد شکست توصیف کرد.

انتقاد وال استریت ژورنال و واکنش سفید کاخ

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت که ترامپ پیش از انتشار نامه ونس از آن مطلع بوده است. این روزنامه در سرمقاله خود از معاون رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و او را به سرزنش دیگران برای شکست سنگین انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه متهم کرد. استدلال روزنامه این بود که درخواست ونس برای پایان دادن به جنگ علیه ایران نشان دهنده پیامی از ناامیدی است و موقعیت رئیس جمهور ترامپ را در مرحله بسیار حساسی از جنگ تضعیف می‌کند.

وال استریت ژورنال نوشت که ارائه دیدگاه داخلی ونس در مورد لزوم پایان دادن به جنگ ممکن است موضعی شجاعانه باشد، اما انتشار آن از طریق رسانه‌های اجتماعی این پیام را به ایرانی‌ها می‌فرستد که اکنون در مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و تنگه هرمز دست بالا را دارند. این روزنامه استدلال کرد که ونس برای دستیابی به صلح شرط تعیین نمی‌کند، بلکه بر خروج از جنگ تمرکز دارد، جنگی که به عنوان نزدیک شدن به یک فراخوان آشکار برای تسلیم توصیف شد.

یک مشاور کاخ سفید به رویترز گفت که برخی از مقامات و کارکنان کاخ سفید، بیانیه ونس را به عنوان انحراف از سیاست خارجی رئیس جمهور و اذعان عمومی به این موضوع می‌دانند که جنگ پیامدهای اقتصادی داخلی دارد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه افزود که مشاوران ترامپ در بهار به او هشدار دادند که جنگ با ایران می‌تواند به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آسیب برساند، اما او در پاسخ گفت که زمان زیادی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

واکنش ترامپ و اختلافات درون دولت آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به اظهارات ونس به خبرنگاران گفت که به نظر او این اظهارات خوب بوده‌اند و افزود: "من می‌دانم که او در این مورد چه احساسی دارد." اما او از تلاش‌های جنگی دفاع کرد و گفت: "ما مانع از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شدیم." ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال تأکید کرد که کار درست را انجام داده و دوباره این کار را خواهد کرد.

منابع آگاه به وال استریت ژورنال گفتند که پیت هگست، وزیر جنگ، برجسته‌ترین صدایی در درون دولت آمریکا بود که خواستار ادامه جنگ بود، برخلاف مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، ونس و دیگر مقامات که خواستار مذاکرات صلح بودند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که تعدادی از مشاوران کاخ سفید، هگست را مأمور کردند تا ترامپ را متقاعد کند که جنگ با ایران کوتاه خواهد بود و افزود که این ایده به رئیس جمهور ارائه شده و او این رویکرد را تأیید کرده است.

در هفته‌های اخیر، ونس مشارکت خود را در مذاکرات با تهران افزایش داده است، در حالی که ایران هیچ نشانه‌ای از تمایل به پاسخگویی به خواسته‌های آمریکا، از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم به صفر، نشان نداده است. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات ارشد دولت ترامپ، از جمله جی دی ونس و مارکو روبیو، در جلسه‌ای در ماه سپتامبر خاطرنشان کردند که افشای حملات جاری علیه ایران به چشم‌انداز انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های مورد مناقشه کمکی نخواهد کرد.

پیامدهای سیاسی و آینده روابط دیپلماتیک

روترز اعلام کرد که اظهارات غیرمعمول ونس که آن را در پلتفرم "ایکس" منتشر کرده است، می‌تواند رایزنی‌های ترامپ در مورد از سرگیری عملیات رزمی بزرگ علیه ایران را بیش از پیش پیچیده کند، گزینه‌ای که به گفته مقامات آمریکایی هنوز در دست بررسی است. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که ترامپ هفته گذشته گزارشی از دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، دریافت کرد که شامل گزینه‌هایی برای از سرگیری عملیات رزمی بود.

این تحولات نشان می‌دهد که اختلاف نظر عمیقی درون دولت ترامپ نسبت به راهبرد ایران وجود دارد. در حالی که برخی مقامات بر ادامه فشار نظامی تأکید دارند، گروهی دیگر از جمله ونس و روبیو به دنبال راهکارهای دیپلماتیک هستند. این شکاف داخلی ممکن است بر ثبات سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تأثیر مستقیم بگذارد و روند مذاکرات آتی را با ابهامات بیشتری مواجه کند. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اظهارات ونس چند هفته پس از افزایش نگرانی‌ها در کاخ سفید در مورد تأثیر جنگ بر انتخابات میان‌دوره‌ای، در بحبوحه بحث‌ها در مورد عاقلانه بودن اذعان عمومی به ادامه حملات علیه ایران، مطرح شد.