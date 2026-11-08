وام ۷۰۰ میلیونی طرح ممتاز بانک تجارت شرایط و جزئیات

بررسی کامل طرح ممتاز بانک تجارت برای دریافت وام ۷۰۰ میلیونی مرابحه، شرایط میانگین حساب، نرخ سود ۱۴ و ۲۳ درصد و روش‌های ثبت درخواست آنلاین و حضوری.

بانک تجارت با اجرای طرح ممتاز ، امکان ارائه تسهیلات مالی متناسب با میانگین حساب متقاضیان را فراهم کرده است. سقف تسهیلات مرابحه در این طرح به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد که می‌تواند برای خرید کالاهای ضروری یا تأمین هزینه‌های زندگی مفید باشد. این وام نیازمند رعایت ضوابط خاصی در زمینه سپرده‌گذاری و ضمانت است.

شرایط و سقف تسهیلات طرح ممتاز

در طرح ممتاز بانک تجارت، سقف تسهیلات مرابحه با نرخ‌های ۱۴ و ۲۳ درصد به ۷۰۰ میلیون تومان محدود می‌شود. برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف اعلام‌شده ۳۰۰ میلیون تومان است. این طرح به متقاضیان اجازه می‌دهد تا تا بیش از ۷ برابر میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنند. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای فعال‌سازی این طرح، یک ماه تعیین شده است. مبلغ نهایی وام به میانگین حساب و نوع تسهیلات انتخابی بستگی دارد.

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اصناف و صاحبان کسب‌وکار گزینه‌هایی با سقف بالاتر دارند. سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای اصناف به ۷۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در بخش مرابحه با نرخ ۲۳ درصد، سقف تسهیلات برای اصناف ۵ میلیارد تومان است. این میزان برای کسب‌وکارهایی که نیاز به منابع مالی بیشتری دارند، مناسب است. شرایط دریافت وام برای اشخاص حقیقی با اصناف متفاوت است.

نرخ سود و محاسبه بازپرداخت تسهیلات

نرخ سود در تسهیلات مرابحه طرح ممتاز بانک تجارت در دو سطح ۱۴ و ۲۳ درصد تعیین شده است. انتخاب هر یک از این نرخ‌ها بر مبلغ اقساط و هزینه بازپرداخت تأثیر مستقیم دارد. متقاضیان باید قبل از ثبت درخواست، از شرایط استفاده از هر نرخ و مدت بازپرداخت اطمینان حاصل کنند. بررسی توان بازپرداخت با درآمد ماهانه برای جلوگیری از بدهی ضروری است.

مدت سپرده‌گذاری و میانگین حساب در تعیین مبلغ قابل پرداخت مؤثرند. حتی اگر دو تسهیلات سقف یکسانی داشته باشند، تفاوت نرخ و مدت بازپرداخت هزینه نهایی را تغییر می‌دهد. متقاضیان باید فقط به مبلغ وام توجه نکنند و هزینه‌های احتمالی را نیز بررسی کنند. تناسب میانگین حساب با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان یک شرط اصلی است.

مسیرهای ثبت درخواست و دسترسی به خدمات

متقاضیان طرح ممتاز بانک تجارت می‌توانند از سه مسیر درخواست خود را پیگیری کنند. مراجعه حضوری به شعب بانک، استفاده از همراه بانک تجارت و استفاده از اپلیکیشن باجت از این روش‌ها هستند. هر روش به ترجیح متقاضی و امکانات ارائه‌شده بستگی دارد. مراجعه حضوری امکان پرسش مستقیم درباره مدارک و شرایط را فراهم می‌کند.

در همراه بانک تجارت، مشتریان می‌توانند نسبت به افتتاح حساب آنلاین اقدام کنند. بخش حساب‌ها در این اپلیکیشن برای پیگیری تسهیلات در دسترس است. اپلیکیشن باجت نیز دسترسی به خدمات بانکی و تسهیلاتی را ممکن می‌سازد. نصب باجت و استفاده از آن راهی دیجیتال برای دریافت وام است.

اطلاعات دقیق درباره مبلغ قابل دریافت و مدارک لازم در وب‌سایت بانک تجارت منتشر شده است. تطبیق شرایط وام با نیاز و توان مالی متقاضیان برای تصمیم‌گیری بهتر ضروری است. طرح ممتاز گزینه‌ای مناسب برای کسانی است که به دنبال تسهیلات بر اساس میانگین حساب هستند. سقف ۷۰۰ میلیونی مرابحه و ۳۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه از ویژگی‌های کلیدی این طرح است.