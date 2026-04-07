گزارش وال‌استریت‌ژورنال ادعا می‌کند که اروپا به رغم ابراز نگرانی از تنش‌ها با ایران، به صورت پنهانی زیرساخت‌های لازم برای حملات آمریکا به این کشور را فراهم می‌کند. این گزارش به همکاری‌های لجستیکی، اطلاعاتی و حتی مشارکت در برنامه‌ریزی حملات اشاره دارد و از تناقض در مواضع آمریکا پرده برمی‌دارد.

رسانه آمریکا یی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی مدعی شده است که اروپا به صورت مخفیانه زیرساخت ‌های لازم برای حملات آمریکا به ایران را فراهم می‌کند. این گزارش ادعا می‌کند که علی‌رغم اظهارات علنی مقامات آمریکا یی مبنی بر نارضایتی از عدم همکاری اروپا در قبال ایران ، واقعیت میدانی حاکی از مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپا یی در عملیات‌های آمریکا است.

وال‌استریت‌ژورنال با استناد به منابع ناشناس و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، مدعی است که این همکاری‌ها شامل پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و شاید حتی مشارکت مستقیم در برنامه‌ریزی و اجرای حملات است. این گزارش با اشاره به اظهارات متناقض مقامات آمریکایی، این‌گونه استدلال می‌کند که دولت آمریکا با هدف حفظ اتحاد در جبهه‌ی غربی، به صورت علنی از انتقاد از اروپا خودداری می‌کند، در حالی که در عمل از کمک‌های حیاتی این کشورها برای پیشبرد اهداف خود در منطقه بهره می‌برد. این گزارش، به این نکته نیز اشاره دارد که سیاستمداران اروپایی به طور علنی خواستار کاهش تنش‌ها با ایران هستند و از تشدید درگیری‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، اما در پشت پرده، با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، عملاً به افزایش قدرت آمریکا در منطقه کمک می‌کنند. این تناقض آشکار، به گفته‌ی وال‌استریت‌ژورنال، نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی روابط بین‌المللی و توازن ظریفی است که دولت‌ها در تعقیب منافع خود در پیش می‌گیرند.\در ادامه این گزارش به جزئیات بیشتری از این همکاری‌های پنهانی پرداخته شده است. وال‌استریت‌ژورنال مدعی می‌شود که کشورهای اروپایی از طریق ارائه‌ی امکانات لجستیکی مانند بنادر، پایگاه‌های هوایی و مراکز ارتباطی، به آمریکا کمک می‌کنند تا توانایی خود را در عملیات‌های نظامی در منطقه افزایش دهد. همچنین، این گزارش ادعا می‌کند که سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی، اطلاعات حیاتی را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند که برای شناسایی اهداف و برنامه‌ریزی حملات ضروری است. این اطلاعات شامل داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع انسانی، رصد فعالیت‌های نظامی ایران و تحلیل داده‌های سیگنالی است. وال‌استریت‌ژورنال همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برخی از کشورهای اروپایی، به صورت غیرمستقیم در برنامه‌ریزی و آموزش نیروهای نظامی آمریکا برای عملیات‌های احتمالی علیه ایران مشارکت دارند. این مشارکت‌ها ممکن است شامل ارائه آموزش‌های تخصصی، شبیه‌سازی‌های نظامی و به اشتراک گذاشتن تجربیات نظامی باشد. این گزارش با اشاره به حساسیت موضوع، تاکید می‌کند که این همکاری‌ها به صورت محرمانه انجام می‌شود و دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا از علنی شدن آن جلوگیری کنند، چرا که این موضوع می‌تواند باعث تنش در روابط با ایران و انتقادهای داخلی و بین‌المللی شود.\در این میان، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این گزارش وجود داشته است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این گزارش، پرده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد و نشان می‌دهد که چگونه منافع اقتصادی و سیاسی، کشورهای اروپایی را به سمت همکاری‌های پنهانی با آمریکا سوق داده است. این تحلیلگران معتقدند که این همکاری‌ها، علی‌رغم اظهارات صلح‌جویانه‌ی مقامات اروپایی، می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش احتمال درگیری نظامی منجر شود. در مقابل، برخی دیگر از تحلیلگران، این گزارش را بزرگ‌نمایی شده و مبتنی بر اطلاعات ناقص می‌دانند. این دسته از تحلیلگران معتقدند که وال‌استریت‌ژورنال با هدف ایجاد تفرقه در جبهه‌ی غربی و تضعیف روابط بین اروپا و ایران، این گزارش را منتشر کرده است. آن‌ها ادعا می‌کنند که همکاری‌های اروپایی با آمریکا، محدود به حوزه‌هایی مانند تبادل اطلاعات و همکاری‌های لجستیکی است و هیچ‌گونه مشارکت مستقیمی در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات نظامی وجود ندارد. فارغ از صحت و سقم ادعاهای این گزارش، انتشار آن نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه و اهمیت حفظ توازن در روابط بین‌المللی است. همچنین، این گزارش توجه‌ها را به نقش پنهان قدرت‌های بزرگ در پشت پرده‌ی تحولات منطقه‌ای جلب می‌کند و ضرورت شفافیت در روابط بین‌المللی را یادآور می‌شود. همچنین، خبرهایی در مورد ادعای مذاکرات فشرده در ساعات آینده در مورد ایران، توسط ونس منتشر شده است. همچنین ادعاهای جدیدی از ترامپ مبنی بر نابودی تمدن ایران مطرح شده است. اخبار دیگری نیز مبنی بر حمله به نیروگاه برق دماوند و کنیسه یهودیان در تهران منتشر شده است





