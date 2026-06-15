تحلیل والاستریت ژورنال از توافق اولیه آمریکا و ایران و عوامل تعیینکننده شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و رفتار اسرائیل.
روزنامه والاستریت ژورنال در تحلیلی جامع به بررسی توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سه عامل کلیدی را برای موفقیت این توافق ضروری دانسته است: بازگشایی کامل تنگه هرمز ، پایان محاصره دریایی ایران و نحوه واکنش اسرائیل در روزهای منتهی به امضای رسمی.
این تحلیل که توسط دیمین پالِتا، رییس دفتر واشینگتن این روزنامه نوشته شده، اعلام توافق از سوی دونالد ترامپ و تایید آن از سوی تهران را بزرگترین پیشرفت دیپلماتیک در چهار ماه جنگ اخیر توصیف میکند. با این حال، نویسنده هشدار میدهد که موفقیت این توافق به عواملی فراتر از اعلام اولیه بستگی دارد و باید تحولات میدانی را نیز در نظر گرفت. بازگشایی تنگه هرمز به عنوان مهمترین شاخص سنجش جدیت توافق معرفی شده است.
ترامپ اعلام کرده که پس از امضای رسمی در روز جمعه، این آبراه راهبردی که طی ماههای گذشته با محدودیتهای ایران مواجه بوده، دوباره برای تردد کشتیها باز خواهد شد. والاستریت ژورنال تاکید میکند که بازگشایی تنگه هرمز میتواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای انرژی و تجارت جهانی بگذارد و شوک مثبتی به اقتصاد بینالمللی وارد کند. با این حال، نویسنده نسبت به فاصله زمانی میان اعلام و امضای رسمی هشدار میدهد و احتمال تحولات پیشبینینشده را مطرح میکند.
دومین عامل تعیینکننده، سرنوشت محاصره دریایی ایران است. کاخ سفید در ماههای گذشته برای افزایش فشار بر تهران، محاصره دریایی کشتیها و بنادر ایران را در دستور کار قرار داده بود. رفع این محاصره میتواند انگیزه جمهوری اسلامی را برای ادامه مذاکرات افزایش دهد و بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ را کاهش دهد. سومین عامل، رفتار اسرائیل است که والاستریت ژورنال آن را یکی از مهمترین تهدیدها برای توافق توصیف میکند.
حملات اسرائیل به لبنان و مواضع همپیمانان ایران در ماههای گذشته مانع پیشرفت مذاکرات بوده و ترامپ به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل و خودداری نتانیاهو از کاهش تنشها ناراضی است. نویسنده میپرسد آیا اسرائیل حاضر خواهد شد برای حفظ توافق از شدت عملیات خود بکاهد. والاستریت ژورنال همچنین به تاریخچه مذاکرات اشاره میکند که با پیشرفتهای ناقص و بحرانهای ناگهانی همراه بوده اما فضای حاکم بر یکشنبه شب متفاوت بود و نوعی آسودگی در هر دو کشور دیده میشد.
با این حال، پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده از جمله نقش اسرائیل، گروههای همپیمان ایران و موانع سیاسی و امنیتی. این روزنامه نتیجه میگیرد که با وجود توافق اولیه، عوامل متحرک فراوانی وجود دارد و سرنوشت نهایی به مدیریت این متغیرها در روزهای آینده بستگی دارد.
به گزارش نیویورکتایمز، ترامپ در گفتوگویی تلفنی ۲۸ دقیقهای اعلام کرد در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی هستهای، یا حملات نظامی از سر گرفته میشود یا آمریکا با دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه به نگهبان خاورمیانه تبدیل خواهد شد. مذاکرات هستهای از جمعه آینده در سوئیس آغاز میشود. ترامپ همچنین از نقش چین و روسیه در دستیابی به توافق تمجید کرد
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