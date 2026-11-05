والکس گواهی اثبات اندوخته را منتشر کرد

صرافی والکس گواهی رسمی اثبات اندوخته را منتشر کرد. نتایج نشان می‌دهد پشتوانه ریالی ۱۵۷ و رمزارزی ۱۰۹ درصد است. این اقدام شفافیت مالی را افزایش می‌دهد.

صرافی والکس این گام مهم را در جهت افزایش شفافیت و اعتماد کاربران برداشت و گواهی رسمی اثبات اندوخته خود را منتشر کرد. این اقدام کلیدی نشان می‌دهد که پلتفرم مالی والکس، نسبت دارایی‌های واقعی خود را با تعهداتش به کاربران به صورت شفاف و مستند ارائه داده است. این گواهی توسط کارشناسان رسمی و مستقل تنظیم شده تا تصویر دقیقی از سلامت مالی صرافی در دسترس عموم قرار گیرد.

در بازار پرنوسان رمزارزها، شفافیت پشتوانه دارایی‌ها یکی از ارکان اصلی اعتماد است و والکس با انتشار این گواهی، نگرانی‌های کاربران را مرتفع ساخته است. دسترسی به اطلاعات دقیق اندوخته‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از امنیت دارایی‌های خود اطمینان حاصل کنند. این موضوع به ویژه در دوران بی‌ثباتی بازارهای مالی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تعهد والکس به استانداردهای بالای نظارتی است.

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جزئیات نتایج بررسی اندوخته‌ها و نسبت پوشش

بر اساس نتایج منتشر شده از گواهی اثبات اندوخته، نسبت موجودی ریالی والکس به دارایی ریالی کاربران به عدد ۱۵۷ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که پشتوانه ریالی صرافی، ۵۷ درصد فراتر از تعهدات آن نسبت به کاربران می‌باشد و فضای اطمینان‌بخشی قابل توجهی ایجاد کرده است. این نسبت بالا حاکی از مدیریت محتاطانه و صحیح وجوه نقد در بخش ریالی پلتفرم است.

در بخش رمزارزی نیز گواهی صادره نشان می‌دهد که نسبت موجودی‌های بررسی شده به دارایی رمزارزی کاربران ۱۰۹ درصد گزارش شده است. این عدد ثابت می‌کند که صرافی والکس در بخش دارایی‌های دیجیتال خود نیز توانایی پوشش کامل تعهدات را دارد و حتی دارای اندوخته مازاد است. وجود این پوشش اضافی در هر دو بخش ریالی و رمزارزی، خط امنیتی محکمی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

مکانیسم شفافیت‌سازی و نظارت کارشناسان مستقل

این گواهی حاصل بررسی دقیق و مستند اندوخته‌های ریالی و رمزارزی والکس توسط کارشناسان رسمی مستقل بوده است. حضور نهادهای نظارتی بی‌طرف در این فرآیند تضمین می‌کند که ارقام ارائه شده واقعی و بدون دستکاری هستند. فرآیند حسابرسی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده جهانی انجام شده تا اعتبار نتایج مورد تردید قرار نگیرد.

هدف اصلی از ارائه این گزارش، آگاهی‌بخشی به کاربران درباره وضعیت دارایی‌های پلتفرم در مقایسه با تعهدات مشخص شده است. این شفافیت‌سازی به کاربران کمک می‌کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه‌تر نسبت به انتخاب و ادامه فعالیت در صرافی والکس اقدام کنند. شفافیت مالی یکی از راه‌های اصلی مقابله با ریسک‌های سیستمی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است.

تأثیر شفافیت مالی بر اعتماد و آینده صرافی

انتشار این گواهی توسط صرافی والکس، پیامی قوی از تعهد این پلتفرم به حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی است. این اقدام نه تنها به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران فعلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جذب کاربران جدید را نیز تسهیل نماید. در بازارهایی که نوسانات شدید و ریسک‌های مالی وجود دارد، شفافیت می‌تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شود.

والکس با این حرکت، نشان می‌دهد که آماده است تا در برابر سؤالات و نگرانی‌های کاربران درباره امنیت دارایی‌ها پاسخ شفاف و مستند دهد. تداوم این رویکرد می‌تواند به عنوان یک الگو در صنعت ارزهای دیجیتال ایران عمل کند و استانداردهای جدیدی را برای سایر پلتفرم‌ها رقم بزند. حفظ این سطح از شفافیت در بلندمدت، کلید تداوم موفقیت والکس در بازار رقابتی خواهد بود.