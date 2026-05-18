واللا: ایجاد دو پایگاه نظامی مخفی زیرعلاوه صحرای عراق با کمک آمریکا و با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی علیه ایران

📆5/18/2026 4:34 AM
📰SharghDaily
پایگاه خبری اسرائیلی "واللا" جزئیات جدیدی درباره ایجاد دو پایگاه نظامی مخفی در قلب صحرای عراق با حمایت و کمک آمریکا منتشر کرد، اقدامی که وضعیت امنیتی عراق را بیش از پیش پیچیده می‌کند.

واللا تصریح کرد که یکی از این پایگاه‌ها در صحرای غربی و توسط نیروهای اسرائیلی در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی ساخته شده است و محل دقیق پایگاه دوم، که آن هم در صحرای غربی عراق است، هنوز فاش نشده است. این گزارش به نقل از مقامات عراقی و منطقه‌ای می‌گوید اسرائیل این پایگاه‌ها را برای پشتیبانی از عملیات نظامی خود علیه ایران، همسایه شرقی و متحد نزدیک عراق اداره می‌کند

