والورده به دلیل درگیری در تمرین، از حضور در ال کلاسیکو محروم شد و به هواداران اتهامات سنگینی را متوجه برخی افراد داخل باشگاه کرد.

فده والورده، ستاره آرژانتینی رئال مادرید، به دلیل درگیری در تمرین، بین ۱۰ تا ۱۴ روز خانه‌نشین شده و از حضور در بازی ال کلاسیکو محروم شد. او در پیامی مفصل به هواداران، اتهامات سنگینی را متوجه برخی افراد داخل باشگاه کرد و از غیبت در این مسابقه بسیار ناراحت بود.

فده والورده که به دلیل " ترومای مغزی " ناشی از درگیری در مرکز تمرینی رئال مادرید، بین ۱۰ تا ۱۴ روز خانه‌نشین شده و ال‌کلاسیکو را از دست داده است، سرانجام سکوتش را شکست.

به گزارش ورزش سه، او که از بیمارستان مرخص شده، در پیامی مفصل به هواداران، اتهامات سنگینی را متوجه برخی افراد داخل باشگاه کرد. کسی اخبار را به بیرون مخابره می‌کند! والورده در ابتدای بیانیه خود نوشت: "دیروز با یکی از هم‌تیمی‌هایم بر سر یک صحنه در تمرین درگیر شدم؛ اتفاقی که محصول خستگی ناشی از رقابت‌ها و ناامیدی بود که باعث می‌شود همه چیز بزرگ‌تر به نظر برسد.

در یک رختکن نرمال، این اتفاقات می‌افتد و بین خودمان حل می‌شود بدون اینکه به بیرون درز کند. اما واضح است که اینجا کسی پشت پرده حضور دارد که خیلی سریع اخبار و قصه‌ها را به بیرون می‌برد.

" او ادامه داد: "این را بگذارید کنار فصلی که در آن جامی نبردیم و رئال همیشه زیر ذره‌بین است؛ به همین دلیل همه چیز بزرگ‌نمایی می‌شود. امروز دوباره اختلاف نظر داشتیم. در حین بحث، من به طور تصادفی به یک میز برخورد کردم که باعث ایجاد بریدگی کوچکی روی پیشانی‌ام شد و بر اساس پروتکل، نیاز به ویزیت بیمارستانی داشت. کسی به من مشت نزد، من هم نزدم!

ستاره اروگوئه‌ای با تکذیب شایعات ضرب و شتم عمدی گفت: "در هیچ لحظه‌ای هم‌تیمی من به من ضربه‌ای نزد و من هم به او نزدم. هرچند درک می‌کنم برای شما راحت‌تر است که باور کنید ما با مشت به جان هم افتادیم یا این اتفاق عمدی بوده، اما چنین چیزی رخ نداده است.

متاسفم که خشم من از این وضعیت و ناامیدی‌ام از اینکه می‌بینم برخی از ما با آخرین توان و با تمام وجود جنگیدیم و اینطور به پایان فصل رسیده‌ایم، مرا به مرز بحث با یک هم‌تیمی رساند.

" عذرخواهی از صمیم قلب؛ رئال زندگی من است والورده در بخش احساسی پیامش آورد: "متاسفم. از صمیم قلب متاسفم چون این وضعیت و لحظاتی که سپری می‌کنیم مرا آزار می‌دهد. رئال مادرید یکی از مهم‌ترین چیزهای زندگی من است و نمی‌توانم نسبت به آن بی‌تفاوت باشم.

نتیجه این اتفاقات، انباشته شدن مسائلی است که به یک درگیری بی‌معنی ختم شد و به چهره من آسیب زد؛ فضایی ایجاد شد که در آن دروغ پردازی و بدنامی رخ داد و به یک حادثه، چاشنی‌های اضافه زدند. شک ندارم که اصطکاک‌های بیرون زمین، داخل چمن وجود نخواهند داشت و اگر لازم باشد در زمین از او (شوامنی) دفاع کنم، نفر اول خواهم بود.

" دردی بزرگتر از مصدومیت؛ غیبت در ال‌کلاسیکو او در پایان نوشت: "نمی‌خواستم تا پایان فصل حرف بزنم. از لیگ قهرمانان حذف شدیم و من خشم و کینه را در خودم نگه داشتم. یک سال دیگر را هدر دادیم و وقت پست گذاشتن در فضای مجازی نبود؛ من باید فقط در زمین جواب می‌دادم و حس می‌کنم این کار را کردم.

به همین دلیل بیش از همه بابت این وضعیت غمگینم؛ وضعیتی که به دلیل تصمیم پزشکان، مانع از حضور من در بازی بعدی می‌شود. من همیشه تا آخر خط و تا آخرین نفس جنگیده‌ام و حضور نداشتن در این مسابقه بیش از هر چیزی به من آسیب می‌زند. من در اختیار باشگاه و هم‌تیمی‌هایم هستم تا هر تصمیمی که لازم می‌بینند، بگیرند. ممنون.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

والورده ال کلاسیکو درگیری در تمرین ترومای مغزی تاکتیک‌های بیرون زمین

United States Latest News, United States Headlines