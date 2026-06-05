واشنگتن تحریمهای جدید علیه شبکه انتقال LPG ایران را اعمال کرد و شبکهای از افراد، شرکتها و کشتیها را که مسئول انتقال صدها میلیون دلار گاز مایع ایران بودند، تحریم کرد. این محمولهها بهعنوان الپیجی عمانی به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا فروخته میشدند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک (OFAC)، جمعه ۱۵ خرداد شبکهای از افراد، شرکتها و کشتیها را که مسئول انتقال صدها میلیون دلار گاز مایع ( LPG ) ایران بودند، تحریم کرد.
این محمولهها بهعنوان الپیجی عمانی به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا فروخته میشدند. بهگفته وزارت خزانهدار آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، حسابهای بانکی خارجی و ناوگان سایه جمهوری اسلامی، میلیونها بشکه الپیجی ایران را جابهجا کرده و تحریمهای آمریکا را دور زده است
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