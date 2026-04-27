واشنگتن: ایران حق محدود کردن عبور در تنگه هرمز را ندارد

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده هرگونه تلاش ایران برای اعمال محدودیت بر آبراه‌های بین‌المللی، از جمله تنگه هرمز، را برنمی‌تابد. این موضع پس از پیشنهاد جدید ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز با شرایط خاص اتخاذ شده است.

وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو ، با صراحت اعلام کرد که واشنگتن هرگونه تلاش از سوی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال محدودیت بر آبراه‌های بین‌الملل ی، به ویژه تنگه هرمز ، را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.

این موضع قاطع در واکنش به پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز اتخاذ شده است. روبیو با تشریح دیدگاه ایران، این اقدام را نه به عنوان بازگشایی، بلکه به عنوان یک شرط‌بندی پیچیده و خطرناک توصیف کرد. به گفته او، منظور ایران از باز کردن تنگه، در واقع تحمیل الزامات سنگین به کشتی‌های عبوری است؛ الزاماتی نظیر هماهنگی قبلی با تهران، کسب مجوز از مقامات ایرانی و پرداخت مبالغی به عنوان حق عبور.

این شرایط، به زعم روبیو، به معنای تهدید و ارعاب کشتی‌ها در صورت عدم تمکین است و به هیچ وجه با مفهوم آبراه بین‌المللی همخوانی ندارد. اظهارات روبیو در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در اسلام‌آباد پاکستان را لغو کرده و فرستادگان ویژه خود، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، را به واشنگتن فراخوانده است. ترامپ دلیل این تصمیم را ناکافی بودن پیشنهادهای قبلی ایران و اتلاف وقت و هزینه عنوان کرده است.

او تاکید کرده که نیازی به سفرهای طولانی و ملاقات با افرادی که نام و اعتبار مشخصی ندارند، نیست و مذاکرات می‌تواند از طریق تلفن و ارتباطات مستقیم انجام شود. با این حال، پس از لغو سفر نمایندگان آمریکا به اسلام‌آباد، ایران پیشنهاد جدیدی را به صورت مکتوب ارائه کرده که ترامپ آن را نسبت به پیشنهادهای قبلی بهتر ارزیابی کرده است. این پیشنهاد جدید نیز ظاهراً بر مبنای همان شرط‌بندی‌های قبلی و تحمیل الزامات به کشتی‌های عبوری استوار است.

روبیو با تاکید بر اینکه آبراه‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورها هستند و هیچ کشوری نمی‌تواند حق تعیین شرایط عبور از آنها را برای خود قائل شود، تصریح کرد که ایالات متحده به هیچ وجه اجازه عادی‌سازی چنین سیستمی را نخواهد داد. او افزود که ایران نمی‌تواند با ایجاد یک سیستم تعرفه‌ای و محدودکننده، عبور و مرور آزاد در این آبراه حیاتی را مختل کند.

این تنش‌ها در مورد تنگه هرمز در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت دریانوردی در منطقه خاورمیانه رخ می‌دهد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین آبراه‌های جهان است که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق آن عبور می‌کند. هرگونه اختلال در عبور و مرور در این تنگه می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

ایالات متحده به طور سنتی نقش مهمی در حفظ امنیت دریانوردی در منطقه ایفا کرده است و بارها بر تعهد خود برای تضمین آزادی عبور در آبراه‌های بین‌المللی تاکید کرده است. لغو مذاکرات در اسلام‌آباد و اظهارات تند روبیو نشان‌دهنده افزایش فشار بر ایران و هشدار به این کشور در مورد عواقب هرگونه اقدام تحریک‌آمیز در تنگه هرمز است.

ترامپ نیز با تاکید بر اینکه آمریکا همه کارت‌ها را در اختیار دارد، نشان داده است که آماده است در صورت لزوم از ابزارهای مختلف برای مقابله با اقدامات ایران استفاده کند. در نهایت، این بحران بر اهمیت دیپلماسی و یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای اختلافات تاکید می‌کند، اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که تنش‌ها همچنان در حال افزایش است و چشم‌انداز روشنی برای حل این مسئله وجود ندارد.

این وضعیت نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ امنیت در منطقه است





