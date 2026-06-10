سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مستمری مددجویان و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی را به‌صورت مستقیم به حساب بانکی دریافت‌کنندگان واریز کرد؛ مجموع مبلغ واریزی ۱۲۵ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال شد و فرایندهای پیگیری و پشتیبانی برای دریافت‌کنندگان توضیح داده شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها اعلام کرد که مستمری مددجویان و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به خردادماه ۱۴۰۵ به صورت مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مجموع مبلغ واریزی برای مستمری‌های مختلف به شرح زیر بوده: مستمری مددجویان زیر نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) به میزان ۷۹ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شد تا از طریق آن به مستمری‌گیران تعلق گیرد. این مبلغ شامل مستمری‌های افراد تحت پوشش این کمیته است که در ماه خرداد به‌صورت کامل و بدون هیچ‌گونه کسر یا تأخیر به حساب می‌رسد.

در عین حال، مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند، به‌مجموع ۴۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال به‌صورت مستقیم به حساب افراد مستمری‌بگیر واریز گردید. این پرداخت‌ها به منظور تضمین وصول به‌موقع منافع مالی برای افراد نیازمند و جلوگیری از هرگونه خللی در دریافت یارانه‌ها انجام شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد که تمام مراحل واریز با هماهنگی کامل بین نهادهای ذی‌نفع انجام شده و هیچ‌گونه فاصله زمانی میان دریافت درخواست و واریز نقدی وجود ندارد. به گزارش ایرنا، مجموع کل مبالغ واریزی برای مستمری مددجویان و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی در خرداد ۱۴۰۵ به رقم ۱۲۵ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال رسید.

این مبلغ شامل هر دو بخش کمک‌های مالی از کمیته امداد امام خمینی و از سازمان بهزیستی می‌شود و نشانگر تعهد دولت به حمایت مستمر از اقشار کم‌درآمد و افراد نیازمند است. در ادامه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نکات کلیدی زیر را برای دریافت‌کنندگان مستمری بیان کرد: 1- مبلغ واریزی به حساب بانکی ذی‌نفعان به‌صورت خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام می‌شود. 2- دریافت‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی سازمان، وضعیت واریزهای خود را پیگیری کنند. 3- در صورت بروز هرگونه مشکل یا تاخیر در دریافت، مستحقان می‌توانند با واحد پشتیبانی تماس بگیرند و مشکل خود را اعلام نمایند.

این اقدامات در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و ارتقای کارایی سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که هر مبلغی به‌سرعت و به‌درستی به دست افراد مستحق برسد





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مستمری یارانه بهزیستی کمیته امداد خرداد ۱۴۰۵

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