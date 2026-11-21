سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال یارانه آبان ۱۴۰۵ به ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر خبر داد. جزئیات کسورات و دسترسی به کیف پول ایران در ادامه بررسی شده است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که واریز یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۵ به طور کامل انجام شده و به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است. این پرداخت نقدی که برای کمک به معیشت خانواده‌های مستعد طراحی شده، با اعمال کسورات قانونی مربوط به اقساط تسهیلات و بدهی‌های مالی سرپرستان خانوار محاسبه و نهایی شده است.

مبلغ دقیق پرداختی و جزئیات مالی مرحله ۱۸۹

بر اساس گزارش رسمی این سازمان، مجموع مبلغ واریزی در مرحله ۱۸۹ آبان ماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است. این مبلغ به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر از سرپرستان خانوارهای مشمول دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. این رقم نشان‌دهنده پوشش گسترده حمایت‌های نقدی برای بخش قابل توجهی از جمعیت است که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.

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نحوه محاسبه کسورات و بدهی‌های سرپرستان خانوار

مبلغ نهایی دریافتی هر سرپرست خانوار پس از کسر اقساط تسهیلات و تعهدات مالی وی از حساب بانکی‌اش محاسبه شده است. مهم‌ترین مواردی که از یارانه کسر می‌شود شامل تسهیلات وام اربعین و تسهیلات دوران کرونا است. همچنین خریدهای اعتباری انجام شده از سوی سرپرستان خانوار نیز در این مرحله کسر گردیده است. این رویکرد نشان می‌دهد که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تلاش دارد با ردیابی بدهی‌ها، بازپرداخت تسهیلات دولت را تسهیل کند.

کسر مبلغ و واریز به کیف پول ایران برای دهک‌های پایین

در خصوص دهک‌های هشتم و نهم که در سطح آسیب‌پذیرتری قرار دارند، مکانیسم ویژه‌ای اجرا شده است. به ازای هر نفر از اعضای خانوارهای این دهک‌ها، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از یارانه نقدی کسر می‌شود. نکته قابل توجه این است که این مبلغ کسر شده، به عنوان اعتبار در کیف پول ایرانِ سرپرست خانوار واریز می‌گردد و قابل استفاده برای خرید کالاهای اساسی است.

دسترسی به اعتبار کیف پول ایران و شرایط کلی طرح

سرپرستان خانوار دهک‌های هشتم و نهم برای بهره‌مندی از این اعتبار ویژه که از یارانه کسر شده است، باید با شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* در موبایل خود وارد کیف پول ایران شوند. این کیف پول ابزار اصلی توزیع کالاهای یارانه‌ای است و استفاده از آن برای خرید مواد غذایی و ضروریات در فروشگاه‌های تحت پوشش امکان‌پذیر است. این فرآیند برای اطمینان از مصرف صحیح حمایت‌های دولت طراحی شده است.

آمار کلی مشمولان و زمان‌بندی پرداخت‌های ماهانه

طبق دهک‌بندی رسمی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل افراد مشمول در دهک‌های چهارم تا نهم برابر با ۴۵ میلیون و ۷۱ هزار و ۶۸۷ نفر است. یارانه نقدی این افراد توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود. روند پرداخت‌ها به دو مرحله تقسیم شده است؛ یارانه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان در روز ۲۵ هر ماه واریز می‌شود. در مقابل، یارانه خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است که در تاریخ سی‌ام هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌گردد.