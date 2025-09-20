اخبار فوری: اعتبار کالابرگ برای دهکهای ۴ تا ۷ واریز شد. گفتگو تلفنی مدیرکل آژانس اتمی و وزیر خارجه ایران. بررسی وضعیت توافق هستهای. پیشبینی قیمت طلا و سکه. زمان برگزاری فینال کشتی فرنگی.
خبر فوری؛ اعتبار مرحله چهارم کالابرگ واریز شد. بر اساس گزارشهای رسیده، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای ۴ تا ۷ جامعه واریز شده است. شهروندان مشمول میتوانند با مراجعه به حسابهای بانکی خود، از واریز این اعتبار اطمینان حاصل کنند و برای خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام نمایند. این اقدام در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها صورت میگیرد.
جزئیات مربوط به نحوه استفاده از کالابرگ، اقلام مشمول و فروشگاههای طرف قرارداد در اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد. دولت با هدف بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، همچنان به اجرای طرحهای حمایتی و یارانه ای خود ادامه میدهد. این طرحها در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای کم درآمد جامعه طراحی و اجرا میشوند. اجرای این طرحها نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی است تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی تخصیص یافته، به درستی و به نحو مؤثر در اختیار نیازمندان قرار میگیرد.\در خبری دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، عصر جمعه در گفتگویی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به بحث و تبادل نظر پرداختند. محور اصلی این گفتگو، بررسی آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود. طرفین در این گفتگوی تلفنی، موضوع اسنپبک و همچنین قطعنامه تداوم لغو تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو با انتقاد از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس، بر این نکته تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس، کاملاً فنی و در چارچوب مقررات بینالمللی است. سید عباس عراقچی همچنین تصریح کرد که ایران به عنوان کشوری مسئولیتپذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هستهای خود دنبال کرده است و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که میتواند به تشدید تنشها منجر شود، نمیپذیرد. این گفتگو در حالی صورت گرفت که مذاکرات برجامی در وین به بن بست رسیده و نگرانیها در مورد آینده برجام افزایش یافته است. تلاشها برای احیای برجام و رفع تحریمها همچنان ادامه دارد و طرفین در تلاشند تا با یافتن راهحلهای دیپلماتیک، به توافقی جامع و پایدار دست یابند.\همچنین در اخبار ورزشی، فینال مسابقات کشتی فرنگی امروز برگزار میشود. علاقهمندان به این رشته ورزشی میتوانند با پیگیری اخبار و برنامههای ورزشی، از ساعت دقیق برگزاری مسابقه فینال مطلع شوند و به تماشای این رقابت جذاب بنشینند. جزئیات مربوط به این مسابقات، از جمله اسامی کشتیگیران راهیافته به فینال و زمان دقیق برگزاری، از طریق رسانههای رسمی و معتبر اطلاعرسانی خواهد شد. علاوه بر این، پیشبینیهای اقتصادی از بازار ارز، طلا و سکه برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده است. بر اساس این پیشبینیها، قیمتها در بازار طلا و سکه با نوساناتی همراه خواهد بود و مثقال طلا در کانال ۳۷ میلیونی بسته میشود. تحلیلگران اقتصادی، عوامل مختلفی نظیر تحولات سیاسی، نرخ تورم، قیمت جهانی طلا و همچنین میزان عرضه و تقاضا در بازار را در پیشبینی قیمتها مدنظر قرار دادهاند. شهروندان میتوانند با مطالعه این پیشبینیها و تحلیلهای کارشناسی، دیدگاهی کلی نسبت به روند بازار داشته باشند و تصمیمات آگاهانهتری در خصوص سرمایهگذاریهای خود اتخاذ نمایند. در نهایت، اخبار مربوط به رفع تحریمها همچنان در صدر اخبار قرار دارد. تلاشهای دیپلماتیک برای برداشتن تحریمها و تسهیل تجارت بینالمللی برای ایران، همچنان ادامه دارد. امید است با تلاشهای صورت گرفته، شاهد گشایشهایی در این زمینه باشیم و گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود
