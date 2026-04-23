واریز اولین درآمدهای عوارض تنگه هرمز به خزانه کشور

نایب‌رئیس دوم مجلس ایران از واریز اولین مبالغ دریافتی از عوارض عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی و خزانه کل کشور خبر داد. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مالی و تأکید بر حاکمیت ایران بر این آبراه استراتژیک صورت گرفته است.

ایران با گامی مهم در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد ی و تأمین منابع مالی، فرآیند واریز درآمد های حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به حساب‌های رسمی بانک مرکزی و خزانه کل کشور را آغاز کرده است.

این اقدام که توسط نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رسماً اعلام شد، نشان‌دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از این آبراه استراتژیک به عنوان یک منبع درآمد پایدار و تقویت بنیه اقتصادی کشور است. واریز این مبالغ، نه تنها به شفافیت مالی و تجمیع درآمدهای حاصل از تردد کشتی‌ها کمک می‌کند، بلکه بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و حق تعیین قوانین و مقررات مربوط به آن نیز تأکید دارد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه و جهان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی روبرو هستند و ایران با اتخاذ این رویکرد، تلاش می‌کند تا ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز، نقش خود را به عنوان یک بازیگر مؤثر در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند. علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز این خبر را تأیید کرده و بر اهمیت این اقدام در راستای اجرای دقیق مفاد قانون اساسی و اصل متمرکز بودن درآمدهای دولت در خزانه تأکید کرده است.

او همچنین توضیح داده است که میزان عوارض دریافتی از کشتی‌ها بر اساس فاکتورهای مختلفی از جمله نوع کشتی، حجم و ماهیت محموله و میزان ریسکی که هر شناور برای منطقه به همراه دارد، تعیین می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده توجه ایران به جزئیات و تلاش برای تعیین عوارض به صورت منصفانه و متناسب با شرایط هر کشتی است. این اقدام ایران در حالی صورت می‌گیرد که روسیه نیز نسبت به وضعیت شکننده و غیرقابل پیش‌بینی تنگه هرمز هشدار داده است.

این هشدار نشان‌دهنده اهمیت این آبراه برای امنیت و ثبات منطقه و جهان است و ضرورت حفظ آرامش و امنیت در این منطقه را بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد. ایران با تأکید بر حاکمیت خود بر تنگه هرمز و تعیین قوانین و مقررات مربوط به آن، تلاش می‌کند تا ضمن حفظ منافع ملی خود، به ثبات و امنیت این منطقه نیز کمک کند.

واریز درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز به حساب‌های رسمی، گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. همچنین، این اقدام می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای سایر کشورهای منطقه که دارای منابع طبیعی و آبراه‌های استراتژیک هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

ایران با اتخاذ این رویکرد، نشان می‌دهد که می‌تواند از ظرفیت‌های خود به نحو احسن استفاده کند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه ایفا نماید. در نهایت، این اقدام ایران نه تنها یک دستاورد اقتصادی است، بلکه یک پیام سیاسی نیز به جهان ارسال می‌کند. این پیام حاکی از آن است که ایران مصمم است از حقوق و منافع خود دفاع کند و در برابر هرگونه تهدید و فشار خارجی ایستادگی نماید.

این اقدام همچنین نشان می‌دهد که ایران به دنبال ایجاد روابط سازنده و مبتنی بر احترام متقابل با سایر کشورها است و آماده همکاری در جهت تأمین امنیت و ثبات منطقه است. واریز این مبالغ به خزانه کل کشور، بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی ایران انجام می‌شود که بر متمرکز بودن تمامی درآمدهای دولت در خزانه تأکید دارد. این امر، شفافیت مالی و پاسخگویی را افزایش می‌دهد و از سوء استفاده از منابع مالی جلوگیری می‌کند.

در مجموع، واریز درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز به حساب‌های رسمی، یک اقدام مهم و راهبردی است که می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد و سیاست ایران داشته باشد





تنگه هرمز عوارض بانک مرکزی خزانه کل کشور ایران اقتصاد حاکمیت درآمد قانون اساسی سلیمی حاجی بابایی

