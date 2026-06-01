معاون وزیر بهداشت، علیرضا رئیسی، اعلام کرد که تا کنون هیچ مورد مثبت هانتاویروس در ایران گزارش نشده و نظام نظارتی ملی به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. وی بر لزوم پیشگیری از طریق کنترل جوندگان و بهبود بهداشت محیطی تاکید کرد.

علیرضا رئیسی ، معاون وزیر بهداشت و درمان، در بیانیه‌ای که به‌صورت رسمی در دفتر مقام خود منتشر شد، به روزترین وضعیت شیوع هانتاویروس در سراسر کشور پرداخته و اطلاعاتی دقیق دربارهٔ اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های مستمر ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد که با تکیه بر سامانهٔ نظارت ملی که به‌صورت ۲۴ ساعت در تمامی نقاط کشور فعال است، تا به امروز هیچ مورد مثبت هانتاویروس در میان جمعیت شناسایی یا گزارش نشده است. این عدم ثبت موارد نه تنها نشانگر کارایی سامانه‌های نظارتی است، بلکه گواهی بر رعایت دقیق اصول بهداشتی توسط نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها، سازمان بهداشت محیط و دستگاه‌های بهداشتی محلی می‌باشد.

رئیسی علاوه بر تأکید بر عدم وجود موارد مثبت، به جزئیات علمی نحوهٔ انتقال هانتاویروس نیز پرداخته و توضیح داد که مهم‌ترین مسیرهای انتشار این ویروس از طریق اجسام و فضولات جوندگان، به‌ویژه موش‌های خانگی و وحشی، انجام می‌شود. وی افزود که ویروس می‌تواند از طریق تماس مستقیم با ادرار یا مدفوع این جوندگان به انسان انتقال یابد و در محیط‌های مرطوب و با دسترسی آسان به فاضلاب‌ها، خطر ابتلا افزایش می‌یابد.

بنابراین، رعایت دقیق اصول بهداشت عمومی، از جمله تمیز نگه داشتن محیط‌های مسکونی، کنترل جمعیت جوندگان و مدیریت صحیح فاضلاب‌ها، به‌عنوان ضروری‌ترین اقدامات پیشگیرانه شناخته شده‌اند. در ادامهٔ کلام، معاون بهداشت از نهادهای اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها، درخواست کرد تا با جدیت بیشتری به برنامه‌های کنترل جمعیت جوندگان پردازند، از نصب تله‌ها و سموم محیطی مناسب استفاده کنند و فضولات را به‌صورت بهداشتی جمع‌آوری و دفع نمایند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های عمومی به شهروندان، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای که خطر تجمع جوندگان بیشتر است، تأکید کرد. رئیسی افزود که وزارت بهداشت به‌صورت روزانه نتایج نظارت‌های میدانی را بررسی می‌کند و در صورت شناسایی هرگونه نشانهٔ مشکوک، بلافلافه اقدام به استقرار تیم‌های پزشکی می‌کند تا با انجام تست‌های تشخیصی و ارائهٔ درمان‌های اولیه، گسترش احتمالی بیماری را مهار نمایند.

در نهایت، وی تأکید کرد که ادامهٔ هماهنگی بین نهادهای بهداشتی، سازمان‌های شهری و جامعه مدنی، کلید پیشگیری مؤثر از بروز هرگونه شیوع هانتاویروس در آینده خواهد بود





