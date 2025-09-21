دکتر پرویز پیران، وضعیت جامعه معاصر ایران را به انسانی تشبیه میکند که در مواجهه با دنیای مدرن، دچار ضربهای مهلک شده و به خوابی عمیق فرو رفته است. فیلم هیپوکامپوس نیز با الهام از این مفهوم، آشفتگی و بینظمی حاکم بر جامعه معاصر را به تصویر میکشد. این فیلم با نشان دادن ناتوانی در درک گذشته و پیشبینی آینده، روایتگر یک جامعه درگیر با چالشهای هویتی و سردرگمیهای ناشی از مدرنیته است.
دکتر پرویز پیران وضعیت جامعه معاصر ایرانی را به انسانی تشبیه میکند که در مواجهه با دنیای جدید، دچار ضربهای مهلک شده و به خوابی عمیق فرو رفته است. این انسان هر از گاهی، لحظاتی به هوش میآید، به اطرافش نگاهی میاندازد و دوباره به خواب میرود. پس از سالها و با تکرار این فرایند، سرانجام به هوش میآید، اما آنچه به یاد میآورد، تکههایی نامربوط و بریدهبریده از سالهای بیهوشی است.
پیران معتقد است شناخت ما از دوران معاصر و مدرنیته، شبیه به شناخت این انسان است؛ شناختی آشفته، تکهتکه، نامنسجم، بیبنیاد، سست، نامطمئن و گیجکننده. این شناخت آشفته، نهتنها در درک دنیای مدرن ناتوان است، بلکه در بازگشت به خود، هویت فردی و جمعی را نیز دچار آشفتگی میکند. این وضعیت مشابه روایت فیلم هیپوکامپوس است، با این تفاوت که فیلم، ابعاد عمیقتری از این آشفتگی را به تصویر میکشد. دنیای جدید، دنیایی مملو از آشفتگیها و لحظات ناپایدار است که پیشبینی را دشوار کرده است. هر لحظه، وضعیتی نو و بیربط به گذشته یا مرتبط با آن پدید میآید و امکان پیشبینی را از بین میبرد. این آشفتگی، حتی عشق را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را سطحی میکند، بهطوریکه دستیابی به عشقهای عمیق و اسطورهای ناممکن میشود. دنیای پیشین، که با سنت انتظام یافته بود، دنیایی پیشبینیپذیرتر بود. قواعد رفتاری مشخصتر و پذیرفتهشدهتر بودند و خبری از تنوع بیحدوحصر نبود. سنت، زندگی را سادهتر کرده بود و انسان در روابط اجتماعی، دچار سردرگمی نمیشد. اما دنیای امروز، ذاتاً تنوعساز است و لحظهای از این فعالیت بازنمیایستد. تنوع هنجارها، ارزشها، سبکها و انسانها، وضعیتی را ایجاد کرده که درک عمیق از زندگی، جامعه و انسان را دشوار میکند. گویی انسان در سطح تنوعات باقی میماند و از آن لذت میبرد. هیپوکامپوس، اگرچه روایتگر انسان و جامعه معاصر است، تلاش میکند با جامعه ایرانی ارتباط برقرار کند. حضور یک دانشجوی تاریخ و اشاره به خوابهای آشفتهاش، و همچنین اشاره به نقطهی آغاز گیجی و سردرگمی ما پس از شکست از روسها و مواجهه گنگ با مشروطه، و درنهایت مواجهه سطحی با دنیای غرب، هویتی فاقد انسجام و ناتوان از برقراری ارتباط با گذشته و حال را به تصویر میکشد. در هیپوکامپوس، آینده نامشخص و امروز آشفته است، بهطوریکه نهتنها درک درستی از گذشته ممکن نیست، بلکه پیشبینی آینده نیز دشوار است. این فیلم، ناتوانی جامعه ایرانی در پیشبینی آینده خود را نشان میدهد، وضعیتی که در بسیاری از پیمایشهای ملی نیز به چشم میخورد و بیافقی و ناتوانی در افقگشایی را آشکار میکند. هیپوکامپوس دیدنی بود، به ویژه آنچه مرتضی علیدادی خلق کرد. از همان ابتدا مجذوب بازی و شخصیت او شدم. این فیلم، جستوجوی مداوم در زندگی را نشان میدهد، جستوجویی که در میان انبوهی از تنوعها و حوادث گوناگون جریان دارد. انسانی که تلاش میکند در دنیای معاصر دوام بیاورد و جایگاه خود را بیابد. صدایی که شنیده نمیشود، اما آرام نمیگیرد و در میان غوغای روزمره و فشارهای گوناگون برای فراموشی، خواستار زندگی است. علیدادی، با وجود اندوه از دست دادن مادرش و روزهایی که غمی جانکاه بر دلش نشسته، در نقش کشاورز رود نیل، با تمام وجود فریاد زندگی سر میدهد
