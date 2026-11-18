هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا هشدار داد که دیدار سه جانبه رهبران آمریکا، روسیه و چین در شنژن می‌تواند منجر به تضعیف امنیت ملی ایالات متحده شود.

هیلاری کلینتون ، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، با انتقاد شدید از برنامه دیدار سه‌جانبه دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ ، هشدار داد که این نشست در شنژن می‌تواند به نفع رقبا تمام شود و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.

نقد دیدار سه جانبه در اجلاس APEC شنژن

کلینتون در سخنانی که شب چهارشنبه ایراد کرد، به نشستی اشاره نمود که روز پنجشنبه در قالب اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه یا APEC در شهر شنژن چین برگزار می‌شود. او معتقد است که این ملاقات نه تنها هیچ اقدام موثری برای حل مسائل پیچیده انجام نخواهد داد، بلکه با دادن نفوذ و کنترل بیشتر به رهبران روسیه و چین بر دونالد ترامپ، موقعیت ایالات متحده را در معادلات جهانی تضعیف خواهد کرد.

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مقایسه با اپستین و مسائل صادراتی انویدیا

وی در ادامه صحبت‌های خود به مسائل حقوقی و تجاری نیز پرداخت و گفت که در این نشست، هیچ توجهی به رسوایی احتمالی گسترده در آینده مربوط به شرکت فناوری انویدیا و صادرات محصولات آن به چین نخواهد شد. هیلاری کلینتون همچنین یادآور شد که این دیدار هیچ کمکی به اوضاع اوکراین نخواهد کرد، چرا که چین عملاً به پایگاه تولیدی روسیه برای تأمین بخش قابل‌توجهی از فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز مسکو تبدیل شده است.

تذکر درباره بی‌اهمیتی ترامپ به امنیت ملی

هیلاری کلینتون با بیان انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ، ادعا کرد که رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده کمترین اهمیتی برای امنیت ملی کشورش قائل نیست؛ چیزی که او آن را برخلاف تعریف معمول امنیت ملی می‌داند. این اظهارات در حالی مطرح شد که هیلاری کلینتون پیش‌تر ترامپ را به صدام حسین تشبیه کرده بود، انتقادی که بارها مورد بحث قرار گرفته است.

سکوت آمریکا در خصوص حقوق بشر و رفتار با مردم

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در پایان اظهارات خود تاکید کرد که دونالد ترامپ مسائل حقوق بشری را در این نشست مطرح نخواهد کرد تا موضع آمریکا را به‌روشنی و با قاطعیت اعلام کند. هیلاری کلینتون معتقد است که اگر رهبران جهان می‌خواهند به رهبرانی بزرگ در جامعه بین‌المللی تبدیل شوند، باید با شهروندان خود به درستی رفتار کنند و آمریکا باید این اصل را به وضوح بیان نماید که وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها تحت نظارت دقیق است.