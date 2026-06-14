هیات قطری برای ادامه مذاکرات با آمریکا وارد تهران شد

هیات قطری به ریاست یکی از مشاوران وزیر خارجه این کشور امروز - یکشنبه، برای ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا در مورد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ به تهران سفر کرده است. به گزارش ایسنا، لازم به ذکر است، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی اعلام کرده بود که «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. هم‌چنین اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه نیز روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچ‌وقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبوده‌ایم، تصریح کرد: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالا است. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال سفر هیات مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو یا اسلام‌آباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد - که از سوی برخی رسانه‌ها ادعا شده بود، گفته بود که برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.گفت‌وگوی وزرای خارجه قطر و کویت درباره مذاکرات اسلام‌آباد

یک هیات قطری در ادامه پیشبرد مذاکرات بین تهران و واشنگتن و در ادامه مذاکرات هفته گذشته وارد تهران شد. این هیات قطری به ریاست یکی از مشاوران وزیر خارجه این کشور امروز - یکشنبه، برای ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا در مورد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ به تهران سفر کرده است.

به گزارش ایسنا، لازم به ذکر است، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی اعلام کرده بود که «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. هم‌چنین اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه نیز روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچ‌وقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبوده‌ایم، تصریح کرد: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالا است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال سفر هیات مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو یا اسلام‌آباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد - که از سوی برخی رسانه‌ها ادعا شده بود، گفته بود که برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم. گفت‌وگوی وزرای خارجه قطر و کویت درباره مذاکرات اسلام‌آبا





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