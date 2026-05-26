هیئت سیاسی‑اقتصادی مجلس به قطر می‌رود؛ تمرکز بر تنگه هرمز، اورانیوم غنی‌شده و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده

قطرتنگه هرمزاورانیوم غنی‌شده
📆5/26/2026 10:35 AM
📰SharghDaily
رئیس مجلس ایران در سفر دوحه به بررسی موضوعات حساس تنگه هرمز، اورانیوم غنی‌شده و تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مالی مسدود شده در قطر می‌پردازد. همتی و مقامات قطری نیز در مذاکرات حضور دارند.

منابع خبری داخلی ساعت‌ها پیش از سفر رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف، به قطر ، خبرهای مهمی را درباره برنامه‌های هیات سیاسی‑اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، مذاکرات بین هیات ایرانی و مقامات قطری به دو محور استراتژیک متمرکز خواهد شد: وضعیت بحرانی تنگه هرمز و مسأله اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا که ایران توانسته است تولید و ذخیره‌سازی قابل توجهی از آن انجام دهد. در این زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مورد دعوت قرار گرفته و هدف اصلی حضور او بررسی راه‌کارهای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده‌ای است که در قطر به‌حالت موقت تحت تسویه‌حساب‌های بین‌المللی قرار دارند.

این اقدامات نشان می‌دهد که ترکیبی از مسائل امنیتی، اقتصادی و انرژی در دستور کار دو‌جانبه قرار دارد و تلاش برای ایجاد چارچوبی پایدار برای همکاری‌های منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است

قطر تنگه هرمز اورانیوم غنی‌شده دارایی‌های مسدود شده رابطه ایران‑قطر

 

