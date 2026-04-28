هیئت وزیران با تصویب ماده جدید به شورای عالی امنیت ملی اختیار داد تا فهرست تروریستها را اعلام کند. این اقدام در کنار حملات سایبری ایران و تغییرات بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است.
هیئت وزیران در جلسه اخیر خود، با تصویب یک ماده جدید به آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم ، به شورای عالی امنیت ملی اختیار داد تا بر اساس وظایف قانونی، فهرست اشخاص، گروهها و سازمانهای تروریستی را اعلام کند.
این اقدام، که در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شد، به هیچ وجه وظایف شورای عالی امنیت ملی را در چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم نادیده نمیگیرد. این اختیار، گام مهمی در جهت تقویت اقدامات هدفمند برای مقابله با تروریسم و تامین مالی آن محسوب میشود.
در این زمینه، محمدباقر ذوالقدر، یکی از شخصیتهای برجسته در حوزه امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا کرده است. ذوالقدر، با سوابق گسترده در حوزههای امنیتی و نظامی، به عنوان یکی از متخصصان ارشد در مقابله با تهدیدات تروریستی شناخته میشود. سوابق او شامل مشارکت در عملیاتهای امنیتی و استراتژیک در سطح ملی و بینالمللی است که او را به عنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار در این حوزه مطرح کرده است.
همزمان با این اقدامات، حملات سایبری ایران به صدها پرسنل نظامی و مقام آمریکایی نیز توجهات را به خود جلب کرده است. این حملات، که به عنوان بخشی از استراتژی دفاعی و پاسخگویی ایران به تهدیدات سایبری خارجی انجام میشوند، نشاندهنده تواناییهای فنی و امنیتی ایران در مقابله با تهدیدات سایبری است. سخنگوی ارتش ایران نیز در این زمینه اعلام کرد که جنگ را تمامشده تلقی نمیکند و بانک اهداف و تجهیزات خود را به روز کرده است.
این اظهارات، نشاندهنده آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید امنیتی است. در کنار این موضوعات، بازارهای مالی نیز شاهد تغییرات قابل توجهی بودهاند. قیمت طلا ۱۸ عیار در روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت و پیشبینی میشود که در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت، مثقال طلا به کانال ۸۱ میلیون تومانی برسد. همچنین، قیمت دلار و سکه نیز جهش قابل توجهی را تجربه کردند، به طوری که سکه با افزایش ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد.
این تغییرات، نشاندهنده نگرانیهای اقتصادی و تأثیرات آن بر بازارهای مالی است. علاوه بر این، قیمت دینار عراق نیز در روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تغییرات قابل توجهی را تجربه کرد. در زمینه سیاست خارجی، میراث تلخ نیکسون برای ترامپ نیز موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است. این میراث، شامل سیاستهای خارجی و امنیتی است که در دوران ریاست جمهوری نیکسون شکل گرفت و تأثیرات آن تا دوران ریاست جمهوری ترامپ ادامه داشته است.
این موضوع، نشاندهنده تأثیرات طولانیمدت سیاستهای خارجی بر روابط بینالمللی و امنیت جهانی است
