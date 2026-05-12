هیئت اقتصادی بلژیک در چارچوب سفر رسمی به ترکیه از مجموعه مرکز مالی استانبول بازدید می کند.

هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد با برنامه های مختلفی در حوزه اقتصاد، تجارت و دیپلماسی در ترکیه سفر می کنند. در این سفر، هیات بلژیکی از مجموعه مرکز مالی استانبول بازدید می کنند تا درباره روند ساخت این مجموعه اطلاعات کسب کنند. همچنین، هیات بلژیکی در قالب سفر رسمی به ترکیه و در جریان سفر خود، برنامه های مختلفی همچون دیدار با مقام های ترکیه، بازدید از موزه دریایی استانبول و کنسولگری بلژیک در میدان تقسیم برگزار می کنند.

هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد از مجموعه مرکز مالی استانبول بازدید کرد. هیات بلژیکی در قالب سفر رسمی به ترکیه سفر کرده و در چارچوب برنامه های خود از مجموعه مرکز مالی استانبول بازدید کردند.

در بازدید، ملکه بلژیک همراه با وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، و رئیس بانک مرکزی ترکیه حضور داشتند. ملکه ماتیلد و هیات اقتصادی بلژیک با معماران ساختمان بانک مرکزی همچون شفیق بیرکیه و سلیم دالامان درباره روند ساخت این مجموعه گفتگو کردند. همچنین هیات اقتصادی بلژیک در جریان سفر خود در حوزه اقتصاد، تجارت و دیپلماسی برنامه های مختلفی برگزار کرده است.

در نخستین روز، از مرکز فناوری ملی اوزدمیر بایراکتار متعلق به شرکت بایکار بازدید کردند. در روز دوم نیز در مجمع تجاری ترکیه و بلژیک حضور داشتند و با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار کردند





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هیئت اقتصادی بلژیک استانبول مرکز مالی ملکه ماتیلد

United States Latest News, United States Headlines