سفیر ایران در پاکستان از ورود هیئت ایرانی به اسلامآباد برای مذاکرات بر اساس ۱۰ بند پیشنهادی خبر داد. این مذاکرات در حالی برگزار میشود که تنشها در منطقه افزایش یافته است و آمریکا با پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران موافقت کرده است.
سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد که هیئت ایران ی امشب برای مذاکرات جدی بر اساس ۱۰ بند پیشنهادی ایران وارد اسلامآباد خواهد شد. رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با وجود تردیدهایی که در افکار عمومی ایران به دلیل نقض مکرر آتشبس توسط رژیم اسرائیل و تلاش برای خرابکاری در این ابتکار دیپلماتیک وجود داشت - که به دعوت نخست وزیر محترم پاکستان ، شهباز شریف، برگزار شده است - هیئت ایران ی امشب برای مذاکرات جدی و بر اساس ۱۰ بند پیشنهادی ایران وارد اسلامآباد میشود.
این سفر در حالی انجام میشود که فشارهای بینالمللی بر ایران افزایش یافته و موضوعات مختلفی از جمله برنامه هستهای، روابط منطقهای و مسائل اقتصادی در دستور کار قرار دارد. \بر اساس گزارشها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اقدامی که بسیاری آن را یک تغییر تاکتیکی در سیاست خارجی آمریکا قلمداد کردند، در بیانیهای در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پذیرش آتشبس دو هفتهای با ایران خبر داده بود. این اعلامیه، که در چارچوب رایزنیها با مقامات پاکستانی و در پی شکستهای نظامی آمریکا در منطقه صادر شد، بر تعلیق حملات و بمباران علیه ایران به مدت دو هفته، مشروط به بازگشایی کامل و امن تنگه هرمز، تأکید داشت. ترامپ در این بیانیه همچنین با تأیید پیشنهاد ۱۰ مادهای ایران، آن را مبنایی عملی برای پیشبرد مذاکرات دانست و مدعی شد که تقریباً بر سر تمامی موارد اختلافبرانگیز گذشته میان دو کشور توافق حاصل شده است. این تحولات در حالی رخ داد که شورای عالی امنیت ملی ایران، در بیانیهای، شکستهای آمریکا در منطقه را تأیید و پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران را نتیجه این شکستها دانست.\طرح ۱۰ مادهای ایران که مبنای مذاکرات قرار گرفته است، شامل تعهد آمریکا به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنیسازی، رفع تمامی تحریمهای اولیه و ثانویه، خاتمه قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت به ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در تمامی جبههها، از جمله علیه مقاومت اسلامی لبنان، میشود. این طرح نشاندهنده موضع قاطع ایران در برابر فشارهای بینالمللی و تأکید بر حفظ منافع ملی و حاکمیت کشور است. هیئت ایرانی در این مذاکرات، با در نظر گرفتن این بندها و با هدف دستیابی به توافقی پایدار و منصفانه، وارد گفتوگو با طرف پاکستانی خواهد شد. امید است این مذاکرات، گامی مهم در جهت کاهش تنشها و ایجاد ثبات در منطقه باشد و زمینه را برای حل و فصل مسائل فیمابین فراهم آورد
