هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه وارد قاهره شد

هیئت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه برای مذاکرات جدید آتشبس و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی وارد قاهره شد. این مذاکرات شامل بررسی مرحله دوم توافق و دیدار با گروههای فلسطینی است.
هیئت بلندپایه رهبری جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس این جنبش در نوار غزه ، عصر روز جمعه وارد قاهره پایتخت مصر شد. این هیئت قرار است دور جدیدی از مذاکرات را از روز شنبه آغاز کند.
به گزارش منابع خبری، این هیئت شامل زاهر جبارین مسئول جنبش در کرانه باختری و اعضای دفتر سیاسی حسام بدران و دکتر غازی حمد است. هدف از این سفر، ادامه اجرای مرحله اول توافق آتشبس و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه و همچنین یافتن سازوکارهای مناسب برای ورود به مرحله دوم توافق است. این هیئت قرار است با مقامات مصری و میانجیگران دیدار و گفتوگو کند.
همچنین برنامه دارد با گروهها و جناحهای فلسطینی نیز ملاقات کند تا موضع ملی یکپارچهای در برابر چالشهای پیش روی ملت فلسطین اتخاذ شود. این دیدارها در شرایطی انجام میشود که نوار غزه همچنان تحت محاصره و حملات مکرر رژیم صهیونیستی قرار دارد. مصر اعلام کرده است که کمیته فلسطینی به امور غزه رسیدگی خواهد کرد و ۷۰۰۰ کامیون منتظر ورود به غزه هستند.
این در حالی است که تنشها در منطقه افزایش یافته و قاهره به ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن سد مهم مصر در صورت بروز جنگ واکنش نشان داده است. این سفر هیئت حماس در حالی انجام میشود که مردم غزه در انتظار اجرای کامل آتشبس و کاهش محاصره هستند. مذاکرات پیش رو شامل موضوعات متعددی از جمله بازسازی غزه، تبادل اسرا و برداشتن محاصره است. حماس بر لزوم پایبندی به توافقهای قبلی و توقف هرگونه تجاوز تأکید دارد.
در همین حال، کشورهای میانجیگر مانند مصر و قطر تلاش میکنند تا دو طرف را به پای میز مذاکره بازگردانند. نتیجه این مذاکرات میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت انسانی در غزه و آینده صلح در منطقه داشته باشد. این تحولات در حالی رخ میدهد که جامعه بینالمللی خواستار توقف فوری خشونتها و رسیدن به راهحلی پایدار برای بحران فلسطین است. هیئت حماس امیدوار است با گفتوگوهای فشرده بتواند گامهای مثبتی در جهت تحقق حقوق ملت فلسطین بردارد.
گزارشها حاکی از آن است که این دور از مذاکرات ممکن است چند روز به طول انجامد و شامل دیدارهای دوجانبه با دیگر گروههای فلسطینی نیز باشد
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