خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که هسته در سخنرانی آتشینی در مقر ناتو در بروکسل، متحدان اروپایی را به دلیل جلوگیری از دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های اروپا برای حمله به ایران به شدت مورد انتقاد قرار داده و این اقدام را شرم‌آور خوانده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین از بررسی پنتاگون درباره نیروهای مستقر در اروپا خبر داد و از متحدان ناتو انتقاد کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از منبعی در بروکسل گزارش داده که هسته در سخنرانی آتشینی در مقر ناتو در بروپسل، متحدان اروپایی را به دلیل ممانعت از دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های اروپایی برای حمله به ایران به شدت مورد انتقاد قرار داده و این اقدام را شرم‌آور نامیده است.

در این سخنرانی گفته شد که متحدان با جلوگیری از دسترسی قابل پیش‌بینی به پایگاه‌ها و عملیات پرواز که هیچ‌گاه نباید مورد تردید قرار می‌گرفت، نیروهای آمریکایی - یعنی پسران و دختران ایالات متحده و همچنین پسران و دختران اروپایی - را با محروم کردن از دسترسی ضروری به این پایگاه‌ها (واقع در خاک اروپا) در معرض خطر قرار داده‌اند. همچنین بررسی‌ای انجام خواهد شد تا مشخص شود آیا ایالات متحده در مواقع ضروری دسترسی کامل و پرواز دارد یا خیر.

وزیر دفاع آمریکا پس از انتشار گزارش شش‌ماهه پنتاگون درباره نیروهای مستقر در اروپا، که نتیجه آن وابسته به میزان سرعت متحدان اروپایی در پذیرش مسئولیت امنیت خود است، از متحدان ناتو به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که دولت ترامپ در هفته‌های گذشته اعلام کرده در صورت حمله به هر عضو ناتو دیگر به اندازه قبل از آنها حمایت نظامی نخواهد کرد و آنان را نسبت به هر خلأ در حمایت نظامی تنها رها می‌کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید وزیر دفاع آمریکا در این نشست حضور چندانی نداشت و خیلی زودتر از پایان نشست، حتی پیش از اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای درخواست سلاح بیشتر تحت فشار قرار گیرد، محل اجلاس را ترک کرد. این سفر، نخستین سفر وزیر دفاع آمریکا در سال جاری محسوب می‌شود





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