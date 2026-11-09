دادستانی پاریس تحقیق درباره گروه ایرانی شهید کاوه را به اتهام هک یخچال‌های سوپرمارکت‌ها آغاز کرده و حکم بازداشت بین‌المللی رئیس این گروه را درخواست کرده است.

دادستانی پاریس روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که تحقیقات درباره گروه "شهید کاوه" ایران را به اتهام هک مشکوک یخچال‌ها و فریزرهای سوپرمارکت‌ها آغاز کرده است. این حمله سایبری که ماه گذشته رخ داد، باعث فاسد شدن مواد غذایی در فرانسه و چند کشور اروپایی شد و کارکنان سوپرمارکت‌های سوئد نیز اکنون مواد فاسدشده را از یخچال‌ها و فریزرها خارج و دور می‌ریزند.

دادستانی پاریس در بیانیه‌ای نوشت که الگوی این حمله با شیوه‌ای که مشخصه گروه "شهید کاوه" است همخوانی دارد. بر اساس همین بیانیه، این دادستانی برای رئیس گروه "شهید کاوه"، یگان سایبری تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران، و دو معاون او درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی داده است.

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شیوه حمله به یخچال‌های سوپرمارکت‌ها در فرانسه

دادستانی پاریس ۲۰ مهرماه اعلام کرده بود که هکرها شبانه دمای یخچال‌ها و فریزرهای بسیاری از سوپرمارکت‌های فرانسه را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالا بردند. این دادستانی تأکید کرد که در یک حمله سایبری گسترده، در چند صد فروشگاه آتش‌سوزی رخ داد و مواد غذایی فاسد شد.

به گفته دادستانی پاریس، یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده‌فروش بزرگ مواد غذایی در سراسر فرانسه تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند. تحقیقات این دادستانی نشان می‌دهد که در این حملات از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با برخی نهادها در ایران استفاده شده است.

موضع مقام‌های فرانسه و اتهام سپاه پاسداران

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سپاه پاسداران را متهم کرد که پشت حمله سایبری اخیر به یخچال‌های سوپرمارکت‌های این کشور قرار دارد. او گفت این اقدام برای ایران پیامدهایی خواهد داشت.

یکی از اعضای دفتر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گفته بود که این دفتر به آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه دستور داده تحقیقات را آغاز کند. او افزود که فرانسه با همتایان اروپایی خود در تماس است، زیرا ممکن است کشورهای دیگر نیز آسیب دیده باشند، و مقام‌ها در حال ارزیابی این هستند که آیا شرکت‌های فرانسوی دیگری نیز در معرض خطر قرار دارند.

کشورهای آسیب‌دیده و آمار فروشگاه‌های زنجیره‌ای

فلیکس آیمه، تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدهای سایبری در شرکت "سکویا"، گفته بود که اسپانیا، پرتغال، لهستان، آلمان و بلژیک نیز از این حمله آسیب دیده‌اند. بنابراین دامنه این حادثه فراتر از مرزهای فرانسه گزارش شده است.

فروشگاه زنجیره‌ای "کرفور" اعلام کرد که ۸۰ سوپرمارکت آن هدف قرار گرفته است. شرکت "موپرنی" نیز گفت که پنج درصد فروشگاه‌هایش تحت تأثیر قرار گرفته است. لس موسکتر، مالک فروشگاه زنجیره‌ای "اینترمارشه"، اعلام کرد که یخچال‌های حدود ۱۵۰ فروشگاه این زنجیره به مدت شش ساعت در طول شب تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد گرم شده بودند.

پیامدهای اقتصادی و ضرورت تاب‌آوری زنجیره تأمین

تا این لحظه هیچ برآوردی از کل زیان‌های این صنعت ارائه نشده است. کریستل دلبرگ، مدیرکل انجمن خرده‌فروشان اروپا، گفت که خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نقشی اساسی در تأمین کالاهایی دارند که مردم هر روز به آن‌ها وابسته‌اند.

دلبرگ افزود که این حادثه اهمیت تاب‌آوری در کل زنجیره تأمین را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه مقام‌های فرانسوی هنوز در حال ارزیابی خطر برای سایر شرکت‌ها هستند، پیگیری نتایج تحقیقات دادستانی پاریس و درخواست حکم بازداشت بین‌المللی می‌تواند مسیر بعدی این پرونده را مشخص کند.